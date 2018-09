Comienzan los cuartos de final y regresa el VAR en la Copa Libertadores

Bogotá, 16 sep (EFE).- Los cuartos de final de la Copa Libertadores comienzan esta semana con los partidos de ida y gran parte de la expectativa la carga el VAR (sistema de videoarbitraje), que estará presente por primera vez en la edición de 2018.

Después de ser utilizado el año anterior, aunque más como una prueba de laboratorio, y de atrapar la atención en el Mundial de Rusia, el VAR sigue dividiendo opiniones entre defensores y detractores.

Uno de estos últimos es el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a quien le quedó mal sabor de boca tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la edición pasada frente al también argentino Lanús en un partido en que el VAR fue decisivo.

"En el Mundial hubo muchos aciertos y equivocaciones. Y también errores humanos que surgen en la utilización del VAR. Pido que los árbitros estén bien preparados, eso espero, nada más", dijo Gallardo poco después de que River goleara por 4-1 a San Martín de San Juan el sábado por la Superliga argentina.

La declaración de Gallardo es un aviso para lo que aguarda del VAR contra Independiente en la serie entre equipos argentinos de cuartos de final. La primera prueba será el miércoles en Avellaneda, donde River saldrá a ratificar su buen momento, dado que ostenta un invicto de 27 partidos de los que ha ganado 17 y ha empatado 10.

Los Diablos Rojos también llegan remozados después de ganarle por 3-0 a Colón el mismo sábado, lo que significó su primer triunfo en la Superliga, y luego de haber dejado eliminado en la Libertadores al Santos en una polémica llave que se decidió en las oficinas de la Conmebol porque en la cancha no hubo goles en 180 minutos de juego.

El mismo miércoles, minutos después del pitido final en Avellaneda, sonará el que dará inicio en la Bombonera al encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro. El conjunto de la Ribera ajusta cuatro victorias seguidas y está invicto en siete duelos, mientras el de Belo Horizonte llega luego de enfrentar a su rival de patio, el Atlético Mineiro, con un equipo mixto y pensando en la Copa.

La fase de cuartos se iniciará este martes en suelo gaucho con el enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Gremio, el campeón vigente del torneo. Los tucumanos se han hecho fuertes en casa y son los sorprendentes líderes de la Superliga argentina.

"Si Atlético Tucumán llegó a esta instancia es porque tiene calidad. No será un partido fácil. Tenemos el mayor de los respetos por el adversario", señaló Renato Gaúcho, el entrenador de un Gremio que celebró sus 115 años con triunfo en casa por 2-0 frente al Paraná por el Campeonato Brasileño, aunque con una formación plagada de suplentes.

El último duelo de ida de cuartos de final será el que libren el jueves Colo Colo y Palmeiras en Santiago. El equipo chileno tratará de no sentir los efectos del receso en la liga austral, que no ve acción desde el 2 de septiembre, en tanto que el 'Verdao' llegará con una estadística particular: haber marcado 11 de los 14 goles en los segundos tiempos de los 12 primeros partidos dirigidos por Luiz Felipe Scolari después de su regreso.

- Partidos de ida de los cuartos de final:

18.09 Atlético Tucumán (ARG) - Gremio (BRA)

19.09 Independiente (ARG) - River Plate (ARG)

19.09 Boca Juniors (ARG) - Cruzeiro (BRA)

20.09 Colo Colo (CHI) - Palmeiras (BRA)

- Clasificación de goleadores:

Con 9: Wilson Morelo (Independiente Santa Fe).

Con 8: Miguel Borja (COL-Palmeiras).

Con 6: Jadson (Corinthians).

Con 5: Thiago Neves (Cruzeiro), Oscar Cardozo (Libertad) y Lautaro Martínez (Racing Club).

Con 4: Diego Churín (ARG-Cerro Porteño), Sassá (Cruzeiro), Everton (Gremio), Ayron Del Valle (Millonarios) y Yago Pikachu (Vasco da Gama).

Gabriel Briceño Fernández