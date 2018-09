Ganso, en su debut con el Amiens: "Espero responder a las expectativas"

El internacional brasileño Paulo Henrique Ganso, cedido por el Sevilla en el Amiens, dijo que espera "responder a las expectativas" después de debutar este sábado con el Amiens con una derrota ante el Lille (2-3), en la que jugó 20 minutos y dio un pase gol.

"He sido muy bien acogido por todo el mundo del club y los jugadores me han ayudado a integrarme. Espero responder a las expectativas y darle al club lo que me ha dado", dijo el centrocampista, en unas declaraciones difundidas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa.

"Estoy satisfecho de haber dado mi primera asistencia", agregó Ganso, quien habilitó en el 78 al polaco Rafael Kurzawa.

El medio, quien aseguró haber consensuado con su entrenador su entrada en el final del partido, debutó en la Liga francesa en el minuto 71 como sustituto del colombiano Juan Ferney Otero.

El brasileño, considerado la mayor promesa del fútbol de su país junto a Neymar a comienzos del 2010, recaló en las últimas horas del mercado y contra todo pronóstico en el Amiens, un pequeño club del norte de Francia que juega su segunda temporada en la elite.

Ganso fue cedido esta temporada por el Sevilla, equipo en el que militó las últimas dos temporadas, con una opción de compra por parte de la entidad francesa valorada en 10 millones de euros.