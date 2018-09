Arteta, sobre la Champions: "El Real Madrid es el favorito"

El ayudante de Pep Guardiola, Mikel Arteta, aseguró, en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, que el Real Madrid es el favorito a ganar la Champions por cuarto año consecutivo.

"El Real Madrid tiene algo especial en esta competición y tiene una capacidad de manejar algunas situaciones que ningún otro equipo tiene. Para mí, son los favoritos", aseveró Arteta.

Pese a ello, también sitúo al City en la terna de candidatos y puso sobre la mesa el argumento de la experiencia que han ganado en los últimos años.

"(Ganar la Champions) es el objetivo. Somos un equipo joven y hemos ganado mucha experiencia en los últimos años. Sentimos que estamos mejor preparados que en el pasado", matizó.

Arteta dirigirá a los 'Sky Blues' este miércoles, cuando el City se mida al Lyon (19:00 GMT), en sustitución de Guardiola, suspendido la temporada pasada en la eliminatoria entre Liverpool y City.

"Es molesto (que no esté Guardiola) porque es el primer partido y el arranque de la fase de grupos.(Guardiola) reaccionó de aquella forma en un partido importante, tomaron una decisión y le suspendieron y él respeta esa decisión. Es lo que hay, no lo eliges. Intentaré dar lo mejor para reducir el impacto de que no esté Pep", explicó el español.

Arteta no dio pistas sobre el estado de forma de Sergio Agüero y Benjamin Mendy, ambos tocados, y apuntó que después del entrenamiento verán "cómo responden" antes de tomar una decisión sobre su presencia o no en el duelo de este miércoles.