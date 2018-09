Azkargorta espera que Bolivia en un mundial "no sea imposible de repetir"

La Paz, 18 sep (EFE).- El exseleccionador de Bolivia, el español Xabier Azkargorta, expresó hoy su deseo de que "no sea imposible de repetir" la histórica llegada de la Verde a un mundial de fútbol, una hazaña de la que este miércoles se cumplen 25 años.

El 'Bigotón', como le llaman cariñosamente en Bolivia, se refirió a este anhelo en una rueda de prensa ofrecida en La Paz junto a una parte del plantel que bajo su mando logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos en 1994, la única vez que el país se ganó el derecho a estar en una cita mundialista.

"Como dije con la publicación de mi libro 'Difícil de entender, imposible de olvidar', espero que no sea imposible de repetir y podamos repetirlo cuanto antes y ojalá pueda haber otro mundial para este magnífico país", sostuvo el vasco.

Azkargorta compareció ante los medios junto a exfutbolistas de la mítica selección de 1993 como Marco Antonio 'el Diablo' Etcheverry, los capitanes Carlos Borja y Milton Melgar, el internacional Jaime Moreno, el paraguayo-boliviano Luis Héctor Cristaldo y William Ramallo, quien fue el máximo goleador de aquella eliminatoria.

También le acompañaron el exseleccionador Julio César Baldivieso, Marco 'el Toro' Sandy, Marcelo Torrico y los técnicos Carlos Aragonés y Luis Orozco, entre otros.

Los exjugadores y el que fuera el cuerpo técnico del 'Bigotón' cumplen estos días una agenda para celebrar las bodas de plata de la clasificación, que incluye un partido esta noche en el estadio paceño Hernando Siles contra un combinado nacional.

La campaña de Bolivia para su clasificación al Mundial de Estados Unidos comenzó el 18 de julio de 1993, con el 1-7 propinado a Venezuela en Puerto Ordaz y se selló el 19 de septiembre del mismo año con un empate 1-1 con Ecuador en Guayaquil.

Aquella fue la primera y hasta ahora única vez que Bolivia ganó el derecho a estar en un Mundial de fútbol.

Entre la infinidad de anécdotas de entonces, Azkargorta recordó que para el partido final contra Ecuador prohibió "cualquier información en el banco" sobre el encuentro que se disputaba simultáneamente en Río de Janeiro entre Brasil y Uruguay, del que dependía en parte la clasificación boliviana.

Ramallo había adelantado a Bolivia en el minuto 46, pero en el segundo tiempo la selección local igualó el marcador, ante lo cual el 'Bigotón' reaccionó "con mucha fuerza para meter un poquito de presión" al equipo.

Al respecto, recordó que el entonces médico de la Verde, Miguel Zaiduni, que ya falleció, le dijo que se tranquilice porque Brasil iba ganando 2-0 a Uruguay.

"Reaccioné y le dije 'yo quiero ganar este partido o lo quiero al menos empatar porque quiero clasificar por nuestro mérito, no gracias al favor que nos hace un rival'", añadió Azkargorta.

Pero lo que más recuerda el vasco es "la alegría de todo un país, de todos los jugadores" por la hazaña lograda e indicó que lo vivido entonces "es difícil de explicar".

"Habrá gente que a lo mejor no lo vivió e intenta y sigue queriendo quitarnos la guitarra. Ya está ahí, que nos la quiten, no me importa, pero lo bailado no nos lo van a quitar nunca. Y gracias a ustedes porque lo que bailamos fue magnífico", zanjó.