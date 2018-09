Gazidis, director ejecutivo del Arsenal, dejará el cargo rumbo al Milán

El hasta ahora director ejecutivo del Arsenal, Ivan Gazidis, dejará su puesto en la estructura 'Gunner' para ocupar un cargo de responsabilidad en el Milán.

Raúl Sanllehi, que llegó el año pasado del Barcelona para convertirse en director de fútbol del Arsenal, dirigirá el club junto a Vinai Venkatesham, quien había sido su jefe comercial.

"Aunque me uní al Arsenal solo hace unos meses, me he sentido arropado por este gran equipo y por la familia que lo forma desde el primer día. Haré todo lo posible para mantener nuestros valores, que serán fundamentales para nuestro futuro como lo han sido en el pasado", explicó Sanllehi en un escrito publicado en la página oficial del club.

El Arsenal ha aprovechado el comunicado para también despedirse y dar las gracias a Gazidis, que dejará el cargo a finales de octubre, por el trabajo en los últimos diez años.

"Ha sido un placer trabajar con Ivan. Echaremos de menos su conocimiento, su visión y la energía que traía al club cada día durante la última década", declaró Josh Kroenke, accionista del Arsenal.

El propio Gazidis, quien dio el visto bueno al fichaje de Unai Emery este verano como sustituto de Arsene Wenger, admitió que ha sido un privilegio estar en el club y que este entra en un nuevo capítulo de su historia.

"Aunque ha sido la decisión más dura de mi vida, creo que después de diez años, es el momento adecuado para echarme a una lado y permitir que un nuevo liderazgo, energía e ideas lleven al club a una nueva era. Creo en un cambio positivo, tanto para mí como para el equipo", puntualizó.

Gazidis asumirá las labores de consejero delegado en el Milán a partir del próximo 1 de diciembre.