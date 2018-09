Chivas no se "relaja" ante buenos resultados, dice el paraguayo Cardozo

Guadalajara (México), 19 sep (EFE).- El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano dijo hoy que el equipo "no se va a relajar" ni se confía por estar en los primeros lugares en el torneo Apertura 2018.

"Es un equipo que no se va a relajar porque todavía no está en la posición que debe de estar Chivas, entonces no tenemos por qué relajarnos nadie, ni el cuerpo técnico ni el plantel", aseguró en conferencia de prensa.

Cardozo afirmó que el plantel aún no puede festejar porque "no ha hecho nada" en el campeonato pese a la victoria 2-4 el sábado pasado en casa del Monterrey, que coloca al equipo en el noveno lugar de la clasificación.

El estratega aseguró que Chivas esté enfocado en jugar bien y en no perder la concentración para lograr los triunfos que lo coloquen en la liguilla de los ocho mejores.

"Venimos jugando bien, pero muchas veces jugando bien no conseguimos los resultados que estábamos buscando, el fútbol ha sido injusto con el equipo, pero seguimos trabajando de la misma manera en como lo estábamos haciendo. Los triunfos van a llegar a base de convencimiento y a base de trabajo".

El estratega aseguró que está satisfecho con "el orden" y "la propuesta ofensiva" del conjunto que lo ha llevado a consolidar un estilo propio.

"El equipo que no sabe atacar y no tiene propuesta ofensiva sufre mucho o gana un partido por casualidad que es lo que no queremos nosotros, debemos estar convencidos del funcionamiento nuestro y de tener nuestro estilo, jugando de local o de visitante", aseguró.

La escuadra rojiblanca suma 13 puntos de 27 posibles luego de ganar cuatro de los cinco compromisos del torneo, además de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mx.

El técnico se refirió a la posible salida del extremo Eduardo "Chofis" López en diciembre próximo debido a que no llegó a un arreglo con la directiva y aseguró que es respetuoso con el tema del contrato de los jugadores que le corresponde a la directiva y lo que importa es el desempeño que tiene en la cancha.

Agregó que su continuidad dependerá de si López quiere seguir y si él mismo continúa al frente del equipo, pues hay muchos factores que dependen en esa decisión.

"Yo siempre doy libertad a los jugadores cuando termina el campeonato; que levante la mano el que quiera seguir o no seguir conmigo, no voy a tener a la fuerza a nadie que no quiera trabajar conmigo y no se quiera quedar en la institución", recalcó.

El paraguayo confirmó que centrocampistas Orbelín Pineda y Michel Pérez Michael están descartados para alinear en el compromiso contra el Querétaro del próximo domingo en la décima jornada del Apertura, debido a que aún no se recuperan de las lesiones.