Jémez: "Griezmann se sentará esta temporada en la mesa de Cristiano y Messi"

Paco Jémez, exentrenador de Rayo Vallecano y Las Palmas, entre otros, declaró este jueves que el francés Antoine Griezmann "se sentará está temporada en la mesa" de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, aunque apuntó que "otra cosa es cuando haya que repartir los cubiertos y le den el de bronce".

Paco Jémez dio su punto de vista acerca de los tres jugadores que actualmente están marcando una época en el fútbol internacional y que tienen como característica principal su idilio con el gol.

"Este año, a la hora de valorar, Griezmann se sentará a la misma mesa de Messi y Cristiano. Otra cosa es que cuando haya que repartir los cubiertos le den el de bronce. Para mi está en la misma mesa y ha hecho méritos suficientes este año para mirarle a la cara a los dos", dijo Jémez.

El técnico canario, actualmente sin equipo, habló sobre cómo está viendo el inicio de temporada de Liga, con el Barcelona dominando la clasificación por delante del Real Madrid.

"Esperaba que hubiera más competencia pero ya empieza a pasar lo de todos los años. Me parece una liga de dos. Es verdad que es pronto pero el hecho de que el Barcelona le saque siete puntos al Atlético no me parece una renta para despreciarla", señaló Jémez, que no quiso profundizar sobre si el Real Madrid está echando de menos a Cristiano.

"El Real Madrid no ha echado en falta a Cristiano. Tendremos que verlo a final de temporada viendo los trofeos y los números. Partidos va a ganar el Real Madrid, pero lo que hay que evaluar son los títulos a final de temporada", comentó.

En el último partido de Liga de Campeones, Cristiano fue expulsado y dejó a la Juve con diez gran parte del encuentro.

"Las expulsiones no las puedes entrar a valorar ahora que se deja a la interpretación del árbitro. Al Valencia se la abrió mucho el partido con su expulsión, pero la Juventus demostró que es un gran equipo", comentó.

Jémez, que acudió este jueves a un torneo de golf solidario en San Lorenzo de El Escorial organizado por la Fundación Clínica Menorca del doctor Ángel Martín, también habló sobre el sistema de vídeoarbitraje implantado esta temporada.

"A mí no me gusta, pero no me baso en nada, es una opinión personal. Me gustaba que se metiera un gol y se pudiera celebrar antes", comentó.

Por último Jémez dio su opinión acerca de la posibilidad que se baraja esta temporada de llevar partidos de la Liga española a Estados Unidos.

"Yo quiero jugar donde me toca, pero dentro de España, aunque jugar fuera tiene algunas connotaciones de vender un producto, que también puede estar bien. Un Madrid-Barcelona en Kentucky, por ejemplo, no creo que a los abonados del Madrid les guste. Hay otros condicionantes económicos, la liga quiere expandirse, vender su producto, y todo es hablarlo", concluyó.