El Barcelona acusa una ´expulsión de VAR´ y sufre primer pinchazo

Madrid, 23 sep (EFE).- El Barcelona se dejó los dos primeros puntos de la temporada al ceder un empate frente al Girona (2-2) en un partido marcado por la 'expulsión de VAR' del defensa francés Clement Lenglet a los 35 minutos.

Hasta ese momento, pese a la osadía del conjunto de Eusebio Sacristán, el equipo azulgrana mandaba merced a una diana del argentino Leo Messi a pase del chileno Arturo Vidal (m.19).

Corría el minuto 35 cuando el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano decretó una falta de Pere Pons sobre Lenglet. Sin embargo, recibió el aviso del VAR, fue a revisar el vídeo y entendió que el defensa francés había propinado un codazo en la cara del jugador visitante y le mostró la roja.

A partir de ahí, el duelo catalán cambió. Un par de dianas del uruguayo Christian Stuani, una justo antes del descanso y otra al inicio del segundo periodo, encendieron las alarmas en el Camp Nou.

El Girona, no obstante, no pudo contener la ofensiva del conjunto barcelonista, que pese a su inferioridad se lanzó al ataque y por medio de Gerard Piqué consiguió aprovechar una indecisión de la zaga rojiblanca. Pese a que quedaba media hora por delante, Messi y compañía ya no tuvieron la precisión necesaria para amarrar el choque.

Este resultado mantiene al Barcelona en cabeza de la tabla de LaLiga Santander, aunque ahora empatado con el Real Madrid, que el sábado venció con muchos apuros al Espanyol (1-0), mientras que es tercero el sorprendente Alavés a tres puntos.

El Sevilla resurgió a lo grande. Después de golear al Standard de Lieja en su reencuentro con la Liga Europa acabó con su sequía en el torneo doméstico y además con un triunfo tan necesario como histórico, 2-6. Nunca había anotado esta cantidad de tantos en la Liga.

El cuadro de Pablo Machín no vencía desde la jornada inaugural en Vallecas y tampoco marcaba. Comenzaba a ser imprescindible para el cuadro hispalense recomponer la figura. Y no falló.

Lo hizo con una tremenda eficacia para descomponer a un Levante que estaba plantando cara en la primera parte y que tuvo en sus botas el 2-2 con un penalti, pero el meta checo Tomas Vaclik abortó el tiro de José Luis Morales y se pasó al 1-3 que ya comenzó a decantar el choque.

El franco-tunecino Wissam Ben Yedder firmó un triplete en la primera parte para seguir reclamando su sitio en la punta de ataque del Sevilla. Los lusos Daniel Carriço y Andre Silva y Pablo Sarabia, otra vez clave, completaron la cuenta histórica del Sevilla ante un Levante tocado que no gana desde la jornada inicial.

Otra roja, esta a Markel Susaeta por doble amarilla al borde del descanso, marcó el duelo en el Benito Villamarín entre el Betis y el Athletic, que hasta ese momento mandaba en el resultado y en el partido.

Iñaki Williams (m.7), con un remate cercano, y Raúl García (m.18), con un magnífico tiro lejano, situaron un 0-2 para el conjunto del argentino Eduardo Berizzo, pero la superioridad numérica relanzó a los hombres de Quique Setién.

El defensa Marc Bartra (m.51), con otro disparo alejado, y Sergio Canales (m.68), devolvieron el equilibrio al marcador. El Betis acosó sin descanso pero no supo aprovechar sus ocasiones, alguna de ellas notablemente claras y el Athletic pudo resguardar el 2-2 que le hace seguir invicto.

Para no ser menos, el duelo regional de la sesión dominical, el Villarreal-Valencia, también tuvo su expulsión. Dani Parejo vio la roja a los 59 minutos. Le acompañó en la retirada del campo su entrenador, Marcelino García Toral, por protestar de forma ostensible dicha decisión tras haber sido advertido previamente, según reflejó el acta del árbitro Santiago Jaime Latre.

En este caso el Villarreal no encontró el camino para aprovechar su superioridad numérica y el Valencia incluso tuvo sus dos ocasiones más claras de gol, pero sin acierto sigue atascado sin conocer la victoria.

José Antonio Pascual