Luis Enrique, presente en la conferencia de entrenadores de la FIFA

El seleccionador español Luis Enrique Martínez estuvo presente en la Conferencia de la FIFA celebrada este domingo en el Marriot Hotel de la capital británica.



La reunión, que también contó con la presencia de José Francisco Molina, director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, estuvo dirigida por Clarence Seedorf, quien debatió con diferentes personalidades de este deporte para analizar en detalle el Mundial de Rusia.



Durante la jornada, que se extendió a lo largo de toda la mañana del domingo, se trataron temas como el número de goles marcados en Rusia 2018, los córners sacados, los tantos desde fuera del área y la relación entre penaltis concedidos y marcados, entre otros muchos detalles.



La leyenda del Ajax de Amsterdam y de la selección holandesa Marco Van Basten y el entrenador campeón del mundo con Brasil Carlos Parreira fueron dos de los participantes más destacados.



Ambos ensalzaron las ventajas de la utilización del videoarbitraje (VAR) durante el Mundial de Rusia, así como valoraron el cambio que ha sufrido el fútbol mundial desde hace ocho años en Sudáfrica hasta ahora.



Como broche a la conferencia, Didier Deschamps, campeón del mundo con la selección francesa en el torneo de Rusia, concedió una entrevista ante todo el público en la que analizó el título conseguido por los galos.



En la conferencia estuvieron presentes otros seleccionadores como Roberto Martínez, de Bélgica, Gareth Southgate, de Inglaterra, Ryan Giggs, de Gales, y Zlatko Dalic, de Croacia, subcampeona mundial.



Luis Enrique no estará presente en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se celebra en Londres este lunes. Como representación de la RFEF estarán Molina y el presidente, Luis Rubiales.