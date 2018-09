Messi no jugará los amistosos de Argentina ante Irak y Brasil en Arabia Saudí

Buenos Aires, 24 sep (EFE).- Lionel Messi, que no juega con la selección Argentina desde la eliminación en el Mundial de Rusia, tampoco estará en los amistosos en Arabia Saudí ante Irak y Brasil del 11 y el 16 de noviembre, respectivamente.

El anunció lo hizo el seleccionador interino, Lionel Scaloni, este lunes desde Londres al canal Fox Sports.

"No, no va a venir. Es obvio que yo hablo con él (Messi), todos saben que tengo una gran relación. Hablé con él y seguimos pensando lo mismo: que por ahora es mejor que no esté. Estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, seguir poniéndose la camiseta de la selección y ver qué demuestran. Eso es lo importante", aseguró Scaloni.

"Después, más adelante, cuando venga el entrenador que venga, él decidirá si estos chicos tienen la capacidad de seguir vistiendo la camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron", añadió.

Messi también se ausentó de los amistosos que Argentina disputó ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos a principios de septiembre.

Se estima que el delantero del Barcelona regresará al seleccionado recién en 2019 para jugar la Copa América de Brasil, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio.

Los partidos ante Irak y Brasil fueron confirmados este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado en su sitio web.

La Albiceleste se medirá ante Irak el jueves 11 de noviembre en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd. Con Brasil jugará el martes 16 en el King Abdullah Sports City.