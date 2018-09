Allegri dice que Ronaldo y él no fueron al The Best por razones de calendario

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró este martes que lo siente por su ausencia y la del portugués Cristiano Ronaldo en la ceremonia de los premios "The Best" de la FIFA, celebrada el lunes en Londres, y explicó que no pudieron acudir por problemas de calendario.

Allegri se refirió al hecho de que el evento de la FIFA se organizó poco antes del compromiso de este miércoles contra el Bolonia, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A italiana (Primera Diviisión), en la rueda de prensa previa a este partido liguero.

"Ayer fue un buen día. Lo sentimos por no poder ir. Teníamos un partido muy cerca, el de mañana, y era un evento que encajaba mal (en nuestro calendario)", afirmó Allegri.

Sin embargo, el técnico italiano se alegró cuando se enteró de que el argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, le incluyó junto a los españoles Ernesto Valverde y Pep Guardiola en sus votos para el mejor entrenador del año, que finalmente fue otorgado al francés Didier Deschamps.

"No lo sabía, me entero ahora (del voto de Messi). Estoy contento, no puedo decir nada más", aseguró Allegri, visiblemente satisfecho.

"Ayer al final el premio lo ganó Deschamps, que ganó el Mundial con Francia, de manera merecida", agregó.

Por lo referido al partido liguero contra el Bolonia, Allegri informó que Cristiano no necesita descansar y que saldrá desde el comienzo, recordando además que el portugués se perderá el partido europeo de la próxima semana contra el Young Boys por sanción.

"El martes no estará ante el Young Boys. Estamos al comienzo del campeonato, él está en forma, necesita seguir marcando y jugando. Mañana jugará seguro", dijo.

También adelantó que el argentino Paulo Dybala, que todavía no ha visto puerta este año, será titular en la delantera.

"Dybala mañana juega, es lo que necesita. El otro día (contra el Frosinone) hizo un buen partido, lo que pasa es que se le elogia solo si mete goles. Necesita jugar porque de esta manera encontrará ritmo", afirmó.