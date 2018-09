Di Francesco considera "un error" juzgar ahora la gestión de Monchi

El técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, cuyo equipo solo ganó uno de los seis partidos que ha disputado esta temporada, dijo este martes que sería "un error" juzgar en este momento la gestión del director deportivo, un Monchi al que le están lloviendo las críticas.

Tras ganar en el último minuto en su estreno liguero contra el Torino, la Roma sólo sumó dos puntos en cuatro partidos de la Serie A, además de perder por goleada (3-0) ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.

"Es un error hablar del mercado (de fichajes) ahora. Yo sólo tengo que pensar en trabajar y aprovechar a mi plantilla, algo que en este momento no estoy logrando. Pero sólo estamos en la quinta jornada liguera y sólo podemos mejorar", dijo Di Francesco en la rueda de prensa previa al trascendental duelo de este miércoles contra el Frosinone.

"Fijarse en el mercado tras la derrota de Bolonia no hace falta. (...) Juzgarlo en este momento no me parece correcto", agregó el preparador italiano.

Dichas declaraciones se producen en un momento de alta tensión en el entorno de la Roma, con una parte de la hinchada que acusa a la sociedad y a Monchi de mala gestión en el último mercado de fichajes.

La afición 'romanista' lamenta los traspasos de líderes como el meta brasileño Alisson Becker, vendido al Liverpool por 62,5 millones de euros, del belga Radja Nainggolan, traspasado al Inter de Milán por 38 millones, y del holandés Kevin Strootman, que firmó con el Marsella.

Las ventas de Alisson y Nainggolan sirvieron a Monchi para financiar los fichajes de doce futbolistas, entre ellos el argentino Javier Pastore, el holandés Justin Kluivert, el español Iván Marcano o el italiano Bryan Cristante, pero el rendimiento de las nuevas incorporaciones ha sido hasta este momento inferior a lo esperado por el club.

Para interrumpir este momento de crisis, Di Francesco explicó que su plantilla debe demostrar coraje y que por eso, contra el Frosinone, apostará por "personas que demostraron ser valientes en las dificultades".

El técnico 'romanista' encara una semana que puede ser determinante de cara a su futuro, ya que tras el Frosinone su equipo se enfrentará a la Lazio en el derbi de la capital y al Viktoria Plzen en la segunda jornada de la Liga de Campeones.