Emilio García: "El arbitraje es el método más efectivo en conflictos deporte"

Madrid, 25 sep (EFE).- El nuevo responsable de asuntos legales de la FIFA, el español Emilio García, defendió la jurisdicción especializa y el arbitraje como método más efectivo para la resolución de conflictos deportivos, durante su participación en 'World Football Summit' que se celebra en Madrid.



"Estoy convencido de que con garantías un arbitraje para todas las partes, donde todas estén cómodas, es más efectiva que una tutela jurisdiccional por parte de los tribunales. Es un método de solución de conflictos deportivos más ventajoso que la justicia ordinaria", afirmó.



García, exasesor jurídico de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y posteriormente responsable de asuntos legales de la UEFA antes de su reciente incorporación a la FIFA, intervino en una mesa redonda en la que se debatió sobre el arbitraje deportivo y la conveniencia de tribunales específicos para el fútbol.



"No entiendo cuál es el interés público en la disciplina deportiva. No me convence que por una tarjeta amarilla se apliquen las mismas garantías que en un procedimiento penal o administrativo aunque eso no excluye la revisión jurisdiccional", señaló ante la posibilidad de sistemas mixtos como en España.



El director general del Atlético de Madrid y vicepresidente primero de LaLiga, Clemente Villaverde, opinó que "el sistema arbitral por su naturaleza no puede ser obligatorio" y que "se puede combinar perfectamente un sistema de justicia arbitral con la administrativa".



"Si hay sometimiento expreso el arbitraje es tan válido como cualquier otro, pero si no lo hay no me parece correcto, choca con los principios básicos del derecho. No digo que el arbitraje sea malo, tiene la misma bonanza que te juzgue un juez, pero es un problema establecer ese sistema con un carácter obligatorio", consideró.



Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia de LaLiga y árbitro del TAS, se refirió a la reciente sentencia de la corte de apelación de Bruselas, que "dice que las cláusulas de sometimiento a través de estatutos de las federaciones no se ajustan a la carta de derechos humanos".



"La sentencia dice que hay que plantease el propio TAS. Hasta la fecha el TAS ha tenido un papel muy positivo, por la inmediatez y la especialidad de los árbitros que juzgan materias. Y en cuanto a la independencia yo jamás he visto atacada mi independencia como árbitro del TAS y en seguridad jurídica sus autos son recurribles ante la corte federal suiza", apuntó.



Por su parte Javier Ferrero, del despacho Senn Ferrero, apuntó que se necesita "un sistema jurídico lo suficientemente fuerte como para los que interactuamos en el sector tengan confianza en el mismo", tras asegurar que sí interesa tener un sistema de resolución de conflictos pilotado por el fútbol.



"Creo que FIFA tiene que cambiar en algunas cosas. Desde el punto de vista de la propia normativa, los reglamentos pecan de ser demasiado genéricos. La sentencia de Bruselas viene a decir que tiene que haber una referencia expresa a cuándo uno está sometido al TAS. Debe haber esfuerzo por aclarar cómo se deben resolver las diferencias, dónde recurro y dónde puedo apelar", añadió.