The Worst: tres ex del Sevilla FC, entre los peores de la temporada

Los 'The Worst' es lo antgónico a los 'The Best', como los 'Razzies' y los Oscar. Unos premios creados por Marca para destacar lo peor de la temporada pasada.

Curiosamente, aparecen varios exsevillistas, tanto en el peor once como entre los candidatos a peor entrenador.

