Irene Paredes, el dique de la selección española y del PSG

Fue la primera española en figurar en un once ideal mundial y es una de las capitanas de la selección española. Irene Paredes (Legazpia, 1991) cumple su tercera temporada en el París Saint-Germain (PSG) convertida en una defensora "más rápida y más fuerte".

En una entrevista con EFE en el icónico mirador de Trocadero, con vistas a la Torre Eiffel, la guipuzcoana abordó sus ambiciones en la Liga de Campeones y en el Mundial que se disputa en Francia en 2019 y opinó acerca del auge del fútbol femenino en España, de sus inicios en el balompié, las desigualdades salariales con los hombres y de la maternidad.

"Es el segundo Mundial al que nos clasificamos. Somos unas novatas en campeonatos mundiales. Hay un equipo muy bueno y podemos hacer muy buen papel, pero sin olvidarnos que no tenemos la experiencia de las grandes potencias mundiales", opinó Paredes, emblema de la selección con más de 50 encuentros internacionales a sus espaldas.

Según la defensora, quien jugará el próximo año su segundo Mundial después del de 2015 en Canadá, la meta es "codearse" con las selecciones favoritas como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia.

"Habrá que luchar contra ellas. Hacer muy buen trabajo y tener luego ese puntito de suerte para plantarnos en puestos altos", juzgó.

El verano dorado del fútbol femenino español, con dos Europeos ganados sub-17 y sub-19 y un subcampeonato mundial sub-20, le sacó de la sombra.

"El fútbol femenino en España cada vez va teniendo más y más importancia y la Federación va haciendo un trabajo más importante para darle visibilidad", sostuvo la jugadora vasca, considerada una de las mejores en su puesto.

La Liga femenina española va "creciendo mucho" en los tres o últimos cuatro años y eso se va "reflejando" en los resultados de la selección, razonó Paredes, cuyo contrato con el PSG acaba en 2019.

Un regreso a la Liga como hizo su antigua colega Jennifer Hermoso, contratada por el Atlético de Madrid, no está aún encima de la mesa: "No tengo nada pensado, que vaya bien la temporada y cumplir con lo que tengo aquí".

¿Por qué no una Balón de Oro española? "Hay potencial. Hace falta que la Liga crezca, que los equipos españoles lleguen lejos en 'Champions', que se tenga más visibilidad", refirió la defensora, cuyo equipo pelea por vencer el principal torneo europeo, el mismo que se le escapó en los penaltis en 2017 ante el Lyon.

Para ganar este entorchado hay que "tener un grupo muy bueno, que creo que lo tenemos, trabajar mucho y tener momentos de suerte", indicó.

Aterrizada en París en 2016 procedente del Athletic de Bilbao, pasó momentos difíciles en sus inicios.

"Las cosas son más fáciles ahora, pero si echo la vista atrás, al principio no entendía prácticamente nada, la manera de jugar, la cultura. Te tienes que habituar a una nueva manera de vivir, a más entrenamientos", evocó.

La exigencia del campeonato francés, en el que juega el todopoderoso Lyon, ha pulido a Paredes, quien destacó que se siente ahora más rápida y más fuerte.

"En España es todo más técnico, táctico, estratégico. Aquí es más fuerza y velocidad", incidió.

Prueba de su adaptación es que al término de su primer curso (2016-2017), ya fue elegida en el once ideal del campeonato francés.

La defensora también abordó la diferencia salarial con los hombres en el fútbol profesional.

"No decido cuánto me pagan, pero es verdad que, comparando con el masculino, es una diferencia enorme. Pero no justifico lo que ganan los futbolistas profesionales, es algo desproporcionado", opinó la central, quien deseó que el fútbol femenino no caiga en el "negocio" del masculino, pues desvirtúa la esencia del deporte.

Paredes, quien se licenció en Vitoria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y cuenta con un máster en enseñanza secundaria, recordó que comenzó jugando en la calle y que en un momento tuvo que elegir entre el atletismo y el fútbol.

"En mi pueblo hasta tener 14 años no pude jugar, porque no había equipo de chicas (...) y no me dejaban jugar con chicos", recordó la capitana española, quien señaló que no le quedó otra que aceptar la situación.

Delantera en sus orígenes, Paredes, quien mide 1,77 centímetros, aseguró que no tuvo "un referente claro" como jugador, aunque le gustasen muchos defensas, y apostó por que las chicas se fijen en las futbolistas antes que en los futbolistas.

La falta de garantías para muchas jugadoras que quieren ser madres es un asunto muy debatido en los vestuarios, reconoció la defensora.

"No tendríamos que esperar a acabar la carrera para ser madres", sostuvo.

Antonio Torres del Cerro