LaLiga entra en ebullición con el derbi madrileño y el Barça-Athletic

Los resultados registrados en las dos jornadas iniciales del tríptico de finales de septiembre, con los tropiezos de Barcelona y Real Madrid, ponen la Liga española en plena ebullición, con una igualdad que hace tiempo no se veía y que alcanzará temperaturas aún más elevadas con el derbi Real-Atlético de Madrid y el clásico Barcelona-Athletic.

El primer gran acelerón del torneo español pondrá su punto final con un efervescente duelo madrileño en el Santiago Bernabéu y uno de los choques clásicos en el Camp Nou, a los que llegan heridos los equipos de Julen Lopetegui y Ernesto Valverde, que comandan la tabla, pero inmersos en un mar de dudas e incertidumbres.

La montaña rusa del fútbol sitúa a los dos gigantes ahora mismo en una situación incómoda y con el Atlético de Madrid, que comenzó el curso liguero de forma deficiente, al alza, al igual que, por ejemplo, al Sevilla, que ha puesto fin a su mala racha con tres goleadas, frente al Standard de Lieja en la Liga Europa, al Levante y al propio Real Madrid.

El cuadro atlético ha encadenado cinco visitas ligueras al Bernabéu sin derrota. No cae desde la primera comparecencia con Diego Pablo Simeone en el banquillo, el 1 de diciembre de 2012. Desde entonces, los hombres del argentino han salido airosos del coliseo blanco, donde tan solo se les ha cruzado la Copa del Rey y la Champions.

Los triunfos contra el Getafe (0-2) y el Huesca (3-0) han devuelto al equipo de Simeone al rumbo correcto, pero precisa ratificarlo en el derbi, que encara con la duda en la zaga del uruguayo José María Giménez y la baja del montenegrino Stefan Savic.

Pero lo hace en plena fase de crecimiento y fortalecido. Además, la rapidez con la que solventó la visita del Huesca le permitió dar más descanso del esperado a jugadores clave.

Muchas más dudas, tanto técnicas como tácticas, e incluso físicas, dejó la primera derrota liguera del Real Madrid en Sevilla. A la baja segura de Isco Alarcón, operado de apendicitis, se unen los problemas físicos del brasileño Marcelo, quien, por otra parte, no estaba teniendo precisamente un buen partido en el Sánchez Pizjuán.

La nefasta primera mitad en el coliseo sevillista desveló una serie de problemas que no habían aparecido esta temporada y que ahora trata de resolver Lopetegui. Nada tiene que ver el equipo que encandiló ante el Roma en la Champions con este Real Madrid de Sevilla y que ya tuvo que sufrir para deshacerse del Espanyol en la jornada anterior.

El Camp Nou albergará otro de los grandes clásicos históricos del fútbol español entre el Barcelona y el Athletic, choque que en los últimos años, no obstante, tan solo tiene color local. El cuadro vasco no puntúa en Liga en el estadio azulgrana desde hace más de catorce años y no gana desde hace dieciséis.

Es un partido de dudas y necesidad perentoria por parte del cuadro de Ernesto Valverde, que se encuentra con su exequipo, después del empate cedido ante el Girona y del batacazo de Leganés. Tampoco andan muy sobrados los hombres del argentino Eduardo Berizzo, aún en fase de adaptación a su nuevo técnico, que tan solo han ganado un partido -en la primera jornada- y que sucumbieron con claridad esta jornada intersemanal en San Mamés ante el Villarreal.

El Sevilla visitará al Eibar en Ipurúa lanzado. Alejados los fantasmas de hace menos de un mes, el bloque de Pablo Machín está pletórico, con tres victorias seguidas, catorce goles marcados y solo tres en contra.

El Valencia no acaba de arrancar, tanto que aún no conoce la victoria y acumula cinco empates y una derrota, lo que le tiene sumido en la parte baja, así que necesita encontrarse a sí mismo cuanto antes. Este sábado tiene la primera oportunidad en el remozado Anoeta donde le aguarda una Real Sociedad un tanto irregular y con el meta argentino Gero Rulli en el centro de las miradas por los errores que le están costando puntos a los de Asier Garitano.

El Espanyol, que está viviendo un comienzo de campaña ilusionante, abrirá la jornada este viernes en Vallecas ante un Rayo que alterna prestaciones esperanzadoras con duras goleadas en casa, en tanto que el Villarreal, que acumula cuatro partidos sin perder, tratará de hacer buena su goleada en Bilbao ante el correoso Valladolid.

A parte del choque de La Cerámica, el domingo el Huesca busca la primera victoria de su historia en Primera en El Alcoraz contra el Girona; el Betis recibirá a un Leganés envalentonado por su triunfo ante el Barcelona; y el Levante quiere estrenar el casillero de triunfos en el Ciutat de Valencia ante el Alavés.

La séptima jornada echará el cierre el lunes con el interesante choque entre el ambicioso Celta del argentino Antonio Mohamed y el Getafe.

- Programa de la 7ª jornada

. Viernes:

Rayo Vallecano - Espanyol 21:00

. Sábado:

Real Sociedad - Valencia 13:00

Barcelona - Athletic Club 16:15

Eibar - Sevilla 18:30

Real Madrid - Atlético de Madrid 20:45

. Domingo:

Huesca - Girona 12:00

Villarreal - Valladolid 16:15

Levante - Alavés 18:30

Betis - Leganés 20:45

. Lunes:

Celta - Getafe 21:00

(Hora CET, -2 GMT)