Rueda dice que analizará continuidad en la Roja ante las elecciones en la Federación

Santiago de Chile, 27 sep (EFE).- El técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, que retornó en las últimas horas a Santiago tras un viaje a Zúrich, aseguró que "hay que analizar su continuidad en vista de las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)".

"Hay que pensarlo, es cuestión de evaluar. No nos podemos adelantar a los hechos ni hablar de supuestos", señaló el seleccionador en rueda de prensa, al referirse a las próximas elecciones en la Federación chilena que buscarán un nuevo directorio.

Rueda señaló que el actual presidente de la ANFP, Arturo Salah, "está haciendo una gestión buenísima en todos los órdenes y podemos trabajar con tranquilidad".

El estratega colombiano recalcó que "indudablemente" espera seguir al mando de la selección chilena "pero que depende de si sigue Don Arturo o no, pero ver las condiciones o las situaciones de la parte electoral"

"Si llegan nuevos directores y no quieren que siga, lo he dicho varias veces, se me sale de las manos. Si quieren que siga, bueno, mientras nos dejen trabajar, estamos para eso, eso es lo que nos motiva. Cualquier técnico del mundo quisiera dirigir a Chile", enfatizó.

De hecho, durante esta jornada se supo que Arturo Salah no se va a postular nuevamente al cargo.

No obstante, el colombiano Rueda tuvo palabras de elogio respecto de Harold Mayne-Nicholls, uno de los candidatos a la presidencia de la Federación, al expresar que "es un excelente ejecutivo, un profesional de altísima calidad".

"Se ganó el respeto no solo de Chile sino que a nivel internacional, mis respetos y gracias a Dios tenemos una buena relación", añadió.

Mayne-Nicholls dijo hoy que al estratega lo conoce hace 20 años "y que estaría feliz trabajando con Reinaldo Rueda".

"En lo que lleva en Chile, ha hecho un buen trabajo. Cuando uno tiene una buena relación con alguien y es recíproca, lo va a manifestar. Por supuesto, estaría feliz trabajando con Reinaldo, es un profesional de primera, un tipo de estudioso", agregó.