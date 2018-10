Godín: ´¿El VAR? En el Mundial los árbitros se involucraron mucho más´

El uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid, valoró este martes, en la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Brujas, que sigue "confiando" en el VAR, pero opinó que en el Mundial de Rusia 2018 "los árbitros se involucraron mucho más" y decidían tras consultar la televisión.



"No iba a decir nada del VAR, pero tuve una experiencia en el Mundial que para mí fue positiva. Fue buena. En el Mundial se involucraron mucho más los árbitros, los llamaban más a observar las imágenes y tomaban la decisión de acuerdo a lo que veían en la televisión en el campo. Mi experiencia fue positiva y sigo confiando en el VAR, que creo que es algo bueno", explicó el futbolista.



"En lo personal, lo tengo bastante claro (el funcionamiento del VAR). A mí me da más tranquilidad y creo que a todos, porque saben que están todas las jugadas siendo observadas continuamente. Para mí se imparte muchísima más justicia. Después hay muchas acciones que van a seguir siendo parte de este juego, que son interpretación y es cosa del árbitro. Veo positivo el VAR y mi experiencia es buena".



Ya sobre el duelo de este miércoles contra el Brujas, el central recalcó la importancia de los puntos en casa. "Es fundamental en una fase de grupos. Y también es fundamental lo que hicimos otro día, empezar ganando fuera de casa. Y ahora dependerá de nosotros lo que hagamos con nuestra gente, con la experiencia reciente de la Champions pasada de no haber conseguido los puntos de casa que nos costó la clasificación", recordó.



"Ni hablar de que la experiencia se adquiere viviendo cosas, viviendo momentos para cuando luego te toca vivirlo otra vez manejar las situaciones. Hoy estamos en una situación ideal, empezamos ganando fuera de casa, ahora jugamos con nuestra gente contra un equipo que vendrá con ilusión y sus necesidades y nosotros tenemos la ilusión de poder ganar y seguir manteniendo esta línea en la fase de grupos, sabiendo la importancia de cada punto", abundó.



"Lo afrontamos como una final", enfatizó después el capitán del conjunto rojiblanco, para el que el cambio de estadio de la pasada campaña, del Vicente Calderón al Wanda Metropolitano, no fue clave para la eliminación temprana de su equipo en la Liga de Campeones. "No lo considero que haya sido el culpable de que no nos hayamos clasificado en Champions. Con el cambio de estadio quedamos segundos en la Liga y ganamos una Liga Europa", apuntó.



"Son momentos del equipo. Y este momento para nosotros es muy bueno, venimos de menos a más, el equipo está fuerte, reforzado, con buenas sensaciones, jugando bien...", repasó el central uruguayo, en la víspera de enfrentarse al Brujas en la segunda jornada del grupo A de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano.