Simeone: "Necesitamos sostener esta regularidad"

Madrid, 2 oct (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, enfocó este martes al Brujas, un equipo del que advirtió de su potencial y sus cualidades colectivas, remarcó que su equipo necesita "sostener esta regularidad" actual y apuntó que "hoy" no le interesa el VAR, porque no hay en la Liga de Campeones.

"Hemos ido creciendo a partir del partido con el Eibar, en el que el equipo había mostrado un crecimiento sobre todo en la fase ofensiva, con muchas situaciones de gol. Mejoramos contra el Mónaco y el equipo fue de menos a más", repasó el técnico rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, donde este miércoles recibe al Brujas.

"Necesitamos sostener esta regularidad, que siempre es lo más difícil, y mantener el ritmo, poder jugar con el equipo corto ya sea defensiva u ofensivamente y a partir de ahí buscar encontrar los mejores caminos para el partido de mañana", remarcó.

Fue preguntado por el VAR dos veces ("No me interesa hoy el VAR, porque mañana no va a haber y me centro en el partido del Brujas", respondió) y por las palabras de Jose Mourinho, que empleó al Atlético para compararlo con su trayectoria en el United. "Nunca me refiero a una opinión de un colega; menos de Mourinho, un grandísimo entrenador que ha pasado por equipos importantísimos", dijo Simeone.

"Me han preguntado muy poco sobre el Brujas. Les cuento un poco: tiene buen juego directo, tiene gente que por la banda corre muy bien, por la izquierda el número 47 (Arnaut Groeneveld Danjuma), tiene buen tiro de media distancia, buen juego aéreo, se cierra muy bien defensivamente... Todo eso nos vamos a encontrar para los que vengan a ver al Atlético de Madrid", enfatizó el entrenador.

"Nos vamos a encontrar un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un entrenador inteligente, que utiliza las características de sus futbolistas para potenciar a su equipo, y es un rival duro. El Brujas hizo un gran partido contra el Borussia Dortmund", insistió el técnico antes del duelo de la segunda jornada de la 'Champions'.

La final será en el estadio Wanda Metropolitano. "La gente vive de la ilusión, que en la vida es lo más grande que hay, pero nosotros vivimos de la realidad para llegar a un objetivo tan bonito. Todavía queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione. Tienen todo el derecho. ¿Cómo no se van a ilusionar si la final es en tu estadio, que es el más lindo del mundo?", valoró.