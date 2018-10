Cucho Hernández: "Quiero aportar a Colombia, aunque sea un minuto"

Huesca (España), 4 oct (EFE).- El delantero colombiano del Huesca Juan Camilo "Cucho" Hernández ha asegurado que la convocatoria para jugar con su selección dos amistosos este mes ante Estados Unidos y Costa Rica le parece "algo muy grande" y espera "aportar, aunque solo sea un minuto".



"Sabía que si me esforzaba y trabajaba de la mejor manera, iba a tener la oportunidad muy pronto", dijo hoy en rueda de prensa en Huesca.



"Quiero que mis compañeros y el cuerpo técnico vean mi intención y mi interés de poder aportar, aunque sea solo un minuto. Espero disfrutar de eso y aprender de tantos buenos jugadores que hay en la selección", expresó.



En cuanto a su papel en la liga española, Cucho reconoció que en los últimos partidos disputados por el conjunto azulgrana no ha tenido opciones claras de batir la portería rival, pero está convencido de que "cuando llegue un gol, llegarán los demás".



"En los últimos cuatro partidos no he tenido opciones claras; solo un mano a mano en Eibar que fallé. Estoy muy tranquilo tanto fuera como dentro del campo. Todo tiene su momento. Si haces goles, te multiplican los méritos y soy el delantero, tengo esa obligación de marcar. Cuando no marcas se complica la cosa, pero sé que cuando venga un gol llegarán los otros. Yo trabajaré hasta que lleguen", analizó.



"Sé que llegará ese punto en el que la gente verá al Huesca que quiere ver. Así que hay que tener tranquilidad", dijo. "Nos ha costado un poco pasar de Segunda División a Primera porque la diferencia es enorme. Siempre tratamos de salir en cada partido a ganar y eso haremos el domingo y trataremos de conseguir los tres puntos".



Sobre el encuentro el domingo en Valladolid, aseguró que "es un partido directo".



"Es nuestra liga. Debemos sacar algo muy positivo de Valladolid", manifestó.



"Va a ser muy difícil ganar al Valladolid porque viene de ganar al Villarreal, lo que es un mérito enorme. Iremos muy serios a traernos lo máximo posible", insistió.



No obstante y a pesar de la dificultad que entraña conseguir un resultado positivo ante los pucelanos, para el Cucho "el equipo está bien y motivado, a pesar de los resultados que no se han dado, se ha entrenado bien, con mucha ilusión y será así hasta el final".



Cucho Hernández considera que la Primera División española tiene "un nivel diferente, los entrenadores son distintos, los jugadores más fuertes, más rápidos...".



"Todo es diferente pero iré acostumbrándome. Espero hacerlo rápido para poder ayudar al equipo", indicó.