Isco y el calendario, las preocupaciones de Luis Enrique

La baja de Isco Alarcón para los partidos de España, ante Gales e Inglaterra, y el cargado calendario que provoca numerosas lesiones musculares, son las principales preocupaciones del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, que probará nuevos jugadores en el amistoso de Cardiff.

Isco, operado de apendicitis, no podrá jugar con España y deja un vacío difícil de cubrir para Luis Enrique. El seleccionador explicó las opciones que está barajando y que decidirá la próxima semana antes de encarar el partido realmente importante, el oficial en Sevilla ante Inglaterra correspondiente a la Liga de las Naciones.

"Es una de las cosas que hemos estado pensando todos los días, Isco para nosotros es muy difícil de sustituir porque es un jugador desequilibrante. Tenemos con un perfil parecido que pueden hacer su rol pero con otras características y ahí está nuestro empeño, desarrollar cosas que se puedan parecer y sean beneficiosas para el equipo con otros jugadores", aseguró.

Para sustituir a Isco apuntó hacia Dani Ceballos, Marco Asensio e incluso Iago Aspas. "Ceballos viniendo de dentro lo podía hacer, Asensio en izquierda y jugar a pierna natural es otra opción o Iago aspas puede jugar en la izquierda y da otras opciones. Como entrenador estoy abierto a barajar cualquier concepto que beneficie al equipo".

Luis Enrique lamentó el calendario tan cargado que tienen los clubes, principal causa de las lesiones musculares que están sufriendo jugadores y ha provocado cinco bajas en su convocatoria. Provocará que él también rote en el equipo titular de la selección española y pruebe nuevas cosas en el amistoso de Cardiff.

"Es evidente que el calendario es completito y como seleccionador valoramos las cargas de todos los jugadores en sus clubes. Que haya un partido amistoso da la oportunidad de probar nuevos jugadores, cosas que me apetezcan ver. Evidentemente queremos ganar pero el partido vital y clave es el de Inglaterra que nos debería dar la clasificación", manifestó.

Uno de los jugadores que rotó esta semana por estar cargado muscularmente de tantos partidos es Sergio Ramos con el Real Madrid. El seleccionador reconoció que no ha hablado con su capitán y cuando lo dirija en entrenamientos decidirá si está para jugar uno o los dos partidos con la Roja.

"No he hablado con el capitán, leí las declaraciones de Lopetegui y me parece maravilloso que cuide a los jugadores viendo las cargas que van teniendo a lo largo de una temporada a reventar, con muchísimos partidos que hace imposible que el jugador pueda mantener una línea ascendente todos los partidos", dijo.

"Hay que darles descanso y ver cuando puede ser. Me preocupa el calendario, las lesiones llegan por jugar cada tres días. Nos hemos quejado durante años por algo que es perjudicial para el rendimiento pero es lo que hay, solo queda controlarlo", sentenció.