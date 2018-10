Lacazette voltea al Fulham y amplía a nueve victorias la racha del Arsenal

Londres, 7 oct (EFE).- El Arsenal, dirigido por Unai Emery, sumó este domingo su novena victoria consecutiva (1-5) al vencer al Fulham en Craven Cottage con dos tantos a la media vuelta de Alexandre Lacazette, un golazo de tacón de Aaron Ramsey y la puntilla, en forma de doblete, de Pierre-Emerick Aubameyang.

Los 'Gunners' continúan con su escalada en la tabla y se meten en puestos de Liga de Campeones por primera vez esta temporada.

Pese a no contar con el alemán Mesut Özil, baja de última hora por una lesión en la espalda, el Arsenal, con seis cambios en el equipo respecto al once que venció al Qarabag (0-3) en la Liga Europa, sacó los tres puntos del pequeño templo del Fulham, escenario que no visitaba desde agosto de 2013.

Sin la referencia de Aubameyang, que salió en la segunda parte desde el banquillo, Lacazette se convirtió en la pesadilla de los de blanco y negro y les castigó con dos goles de delantero puro.

El primero, en el minuto 28, al aprovechar un buen envío de Nacho Monreal desde la derecha, girarse ante la oposición de Tim Ream, y definir por bajo desde el área pequeña.

El segundo llegó justo al iniciarse la segunda parte. El punta francés recibió un balón peinado por Alex Iwobi se giró en carrera y de primeras y desde fuera del área sacó un disparo pegado a la base del poste derecho de Marcus Bettinelli.

Antes, André Schürrle había recortado distancia al picar ante Bernd Leno, que estrenó titularidad en la Premier, un buen pase filtrado de Luciano Vietto.

La sentencia la puso el galés Aaron Ramsey que, ante los rumores que le sitúan lejos del Arsenal este verano, al finalizar contrato, se reivindicó con un golazo de tacón, en una genial jugada hilvanada por los de Emery.

Ya con todo decidido, Aubameyang hizo su tercer y su cuarto gol en esta Premier. El gabonés controló un centro de Héctor Bellerín y al darse la media vuelta, en tan solo dos toques definió y puso el cuarto gol en el marcador, mientras que para el quinto, definió un mano a mano a la carrera con un disparo cruzado sobre la bocina.

Los 'Gunners' llegan al parón de selecciones con cincos triunfo seguidas en liga, más dos en Europa y una en la Copa de la Liga, con lo que se sitúan terceros con 18 puntos. En su próximo compromiso liguero se medirán al Leicester City en el Emirates Stadium, mientras que el Fulham, que se queda al borde de los puestos de descenso con cinco puntos, visitará el campo del Cardiff City.