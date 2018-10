Hazard dice que jugar en el Madrid es su "sueño" desde que era un niño

Londres, 8 oct (EFE).- El futbolista belga del Chelsea Eden Hazard ha asegurado que jugar en el Real Madrid es su "sueño" desde que era un niño, y espera dialogar "pronto" con el club inglés sobre los términos de su actual contrato.



"El Real Madrid es el mejor club del mundo. Hoy no quiero mentir. Es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con ese club", afirmó el atacante a medios británicos tras la victoria del Chelsea ante el Southampton (0-3).



"Hablé tras el Mundial y dije que creo que es el momento para un cambio, porque jugué un gran Mundial. Estoy realmente metido en el juego, estoy haciendo buen fútbol en este momento", agregó Hazard, de 27 años, al que le quedan menos de dos años de contrato en Inglaterra.



Según la prensa del Reino Unido, el Chelsea le ofreció en diciembre de 2017 una oferta de renovación que incluía un salario de 300.000 libras a la semana (unos 340.000 euros a la semana).



"Veremos qué ocurre. No quiero estar hablando sobre esto todos los días. No sé cuándo, pero hablaremos sobre mi futuro pronto", apuntó el futbolista, que subrayó que cuando "tienes un sueño" como jugar en el Real Madrid "quieres hacer que se haga realidad".



"Lo he dicho muchas veces: si me voy (del Chelsea) estaré feliz, pero sé que si me quedo estaré feliz también. No es que si me voy vaya a ser feliz y si me quedo vaya a ser infeliz", reflexionó.



El atacante dijo que algunos días se levanta por la mañana y piensa que se quiere "ir" de Stanford Bridge, pero en otras ocasiones quiere quedarse.



"Es una decisión dura. Es mi futuro", apostilló el jugador, que explicó que no sabe qué circunstancias le harían decantarse por quedarse en Londres o cambiar de aires.



"No lo sé. Soy feliz y no necesito nada. No se trata de títulos. Por supuesto, cuando juegas quieres ganar, pero simplemente quiero disfrutar las cosas en el campo", concluyó.