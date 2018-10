La Liga más ajustada del siglo XXI

LaLiga Santander encara el segundo parón de la campaña para los partidos internacionales de selecciones con la mayor igualdad del siglo XXI. No en vano, desde la temporada 1986/87, cuando aún era la liga de dos puntos, no se registraba esta diferencia tan corta entre el primer y el sexto clasificado.

En aquella ocasión, el Barcelona lideraba la tabla con 12 puntos, uno más que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en tanto que Espanyol, Sporting y Valladolid llevaban diez.

En esta campaña encabeza la tabla el Sevilla con 16 puntos; Barcelona y Atlético acumulan 15; y Real Madrid, Espanyol y Alavés 14.

El Sevilla, primer líder de la presente temporada tras golear en Vallecas al Rayo por 1-4, volvió a encumbrarse a lo más alto de la clasificación tras encadenar su cuarto triunfo liguero seguido y el empate del Barcelona en Mestalla ante el Valencia.

No comandaba la liga española el cuadro andaluz a estas alturas de temporada desde la temporada 1945/46. Entonces fue líder las jornadas 7, 8 y 9, y después en la 21, la 23, la 25 y la 26 para proclamarse campeón.

El cuadro de Pablo Machín, que tras el estreno liguero encadenó tres partidos sin ganar (0-0 con el Villarreal y derrotas ante el Betis 1-0 y el Getafe 0-2), ha tenido una reacción fulgurante, al contrario que les ha ocurrido a Barcelona y Real Madrid, inmersos en un atasco de resultados y hasta de juego considerables.

El Sevilla es el segundo máximo goleador del torneo, con dieciocho tantos, tan solo uno menos que el Barcelona, gracias a esta espectacular racha, en la que anotó seis goles al Levante, tres al Real Madrid, tres al Eibar también y dos al Celta.

El portugués André Silva, cedido por el Milán, es el segundo máximo artillero de LaLiga con siete goles, uno menos que el uruguayo Cristian Stuani, delantero del Sevilla, y uno más que el argentino Leo Messi.

Y el franco-tunecino Wissam Ben Yedder, pareja del luso en el frente ofensivo sevillista, acumula también cinco tantos. Otros dos hombres clave en este despegue, el argentino Ever Banega y Pablo Sarabia ya han marcado dos goles.

Por contra, el Real Madrid lleva tres partidos sin marcar. Desde que Marco Asensio anotó el tanto del triunfo ante el Espanyol el 22 de septiembre, no ha vuelto a anotar en Liga, a lo que hay que añadirle la derrota en Moscú ante el CSKA en la Liga de Campeones.

El conjunto de Julen Lopetegui no ha visto puerta ante Sevilla (3-0), Atlético de Madrid (0-0) y Alavés (1-0), racha que no ha tenido más consecuencias en cuanto a diferencia de puntos en la clasificación por la mala racha del Barcelona, que tras acabar con su maleficio en Anoeta no ha podido con Girona (2-2), Leganés (derrota 2-1), Athletic (1-1) y Valencia (1-1).

LaLiga volverá a escena el fin de semana del 19 al 22 de este mes una vez acaben los compromisos de las selecciones con un duelo estelar, el que enfrentará el sábado 20 en el Camp Nou al Barcelona con el Sevilla, que no puntúa en el coliseo azulgrana desde el 22 de octubre de 2011, día en el que sacó un empate a cero también en una novena jornada.