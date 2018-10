Carlos Salcedo aplaude que haya partidos en Argentina para el "tri"

Guadalajara (México), 10 oct (EFE).- El defensor mexicano Carlos Salcedo, de Eintracht Frankfurt de la bundesliga, aplaudió hoy la celebración de los partidos amistosos ante Argentina para el próximo mes de noviembre, asegurando que esta clase de cotejos le dan sustento a la idea de elevar el nivel del fútbol mexicano.

"Muy bueno, es una gran decisión, va a ser algo bueno para todo el equipo y ojalá pueda estar en esos partidos porque me gustaría ir para allá. Tengo amigos con los que he jugado y que se encuentran en Buenos Aires. Va a ser algo lindo y una gran experiencia", dijo.

Conseguir estos amistosos fue una odisea para la Federación Mexicana de Fútbol, pues un primer planteamiento era el de jugar en Europa, pero debido a los compromisos de muchas selecciones con la nueva Liga de Naciones, tuvieron que ir a Sudamérica.

En ese contexto, se ventiló la negativa de cuatro elementos del Tri para venir a esta convocatoria: Javier "Chicharito" Hernández, Miguel Layún, Héctor Moreno y Andrés Guardado por lo que Carlos Salcedo, que los conoce a fondo, siente una preocupación por lo que pueda suceder.

"Nunca hay una verdad absoluta y al final es algo que siempre vivimos en especulaciones, rumores. Hasta no saber bien que viene de ellos, puedo opinar. No me meto en ese tema porque he estado tres meses sin ir a selección y estoy desconcertado", señaló el defensa que tuvo su última aparición con la camiseta verde en el juego de Octavos de final del Mundial de Rusia ante Brasil.

El entorno de la selección mexicana sin los jugadores europeos, que puedan desistir en las convocatorias, hace que nuevos roles se pongan en marcha como el del liderazgo, aunado a que en la zona defensiva, al retiro de Rafael Márquez provocará que alguien levante la mano para ser el nuevo comandante.

"Hay bastante jugadores que pueden asumir ese rol, está Diego Reyes por ejemplo. Lo hemos hablado entre nosotros y sabemos que deben existir 11 líderes, entre nosotros darnos valor, importancia y si me toca estar voy a hacer lo que he venido haciendo".

Carlos Salcedo estuvo de visita en Guadalajara para arreglar asuntos legales con sus familiares, con los que mantiene una disputa por una demanda de propiedades.

Aunado a este malestar, el defensa del Eintracht Frankfurt se recupera de una operación en el tobillo izquierdo efectuada en septiembre y el club alemán le ha permitido seguir con su rehabilitación esta semana de Fecha FIFA con la selección mexicana, por lo que viajó a Monterrey para encontrarse con sus compañeros.