El defensa Matheus Doria levanta la mano para jugar por la ´Verdeamarela´

Torreón (México), 11 oct (EFE).- El defensa brasileño Matheus Doria, del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseguró este jueves que está mentalizado para rendir bien con su equipo y como consecuencia jugar con la selección de su país.

"Es algo que voy a intentar en este año. Ahora en la renovación de la selección de mi país más jugadores están teniendo oportunidades. Si tengo un buen torneo, saliendo campeón, puedo tenerla; debo hacer lo que pueda aquí en Santos Laguna", dijo.

Doria, de 23 años, llegó al Santos para jugar el torneo Apertura 2018 y pronto se ganó un puesto de titular y se convirtió en uno de los líderes de la zaga.

"Me siento en casa desde el primer día que llegué para hacer lo que conozco de fútbol, lo aprendido en Europa y en Brasil; aquí me han dado la confianza y no tuve dificultes para adaptarme porque me hicieron sentir muy bien", aseveró.

Previo a su fichaje en el fútbol mexicano, Doria pasó por el Olympique de Marsella de la liga francesa, en el que tuvo pocas oportunidades. Llegó al Santos dispuesto a ganarse un lugar y ha ayudado al equipo a mantenerse entre los de mejor defensa, ya que es cuarto en este ítem con 13 goles recibidos.

"Me gusta mucho aquí porque en Santos Laguna trabajamos con alegría, con ganas de entrenar fuerte, algo que contagia a todos los jugadores", agregó.

Según el zaguero, los campos de entrenamiento del Santos son mejores que los de algunos conjuntos del fútbol europeo y siente tener las condiciones para rendir al máximo.

"Hay equipos grandes que no tienen estadio, en Brasil igual, no tienen la preparación; eso me gusta mucho", concluyó.

El Santos, actual campeón del fútbol mexicano, ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones del Apertura con siete victorias, tres empates, dos derrotas y 24 puntos, los mismos del segundo, América, y a dos del líder, Cruz Azul.

El equipo, dirigido por el entrenador Salvador Reyes, decidió aprovechar la fecha FIFA para entrenarse en su campamento en Torreón, norte del país, donde ya prepara el siguiente partido de liga, el 20 de octubre contra el Pachuca del entrenador español Pako Ayestarán.