Briseño llama a la selección mexicana tras un gran inicio liguero con Feirense

Guarda (Portugal), 13 oct (EFE).- El defensa mexicano de 24 años Antonio Briseño, que milita en el CD Feirense de la primera lusa, ha logrado que su equipo sea el menos goleado tanto de Portugal como de las principales ligas europeas -3 goles en 7 partidos- y ahora sueña con debutar en la selección de México que entrena Ricardo Ferretti.



El central, que llegó a Portugal la pasada campaña, coincidió con el actual seleccionador azteca durante dos temporadas en el Tigres mexicano y ha declarado a Efe que con Ferretti es "con quien mejor se entiende el fútbol y se aprende mucho, ya que es un entrenador espectacular".



Pregunta: Ha jugado los 7 partidos de Liga, la prensa dice que es el central de moda y el Feirense es el menos goleado de Europa junto con el Liverpool y el Manchester City, ¿cómo lo valora?



Respuesta: La clave es el trabajo en equipo que nos ha enseñado el "profe" Nuno Manta (entrenador), nuestros delanteros corren muchísimo en la presión y nos hacen mucho más fácil el trabajo a los de atrás, es mérito de todo el grupo, porque defendemos todos y tenemos mucha solidez.



P: Llama la atención que sea el único central del Feirense que haya jugado todos los minutos de liga y no haya recibido ninguna tarjeta.



R: Me mentalicé mucho en eso, tratar de cuidar más las tarjetas, no darlas por darlas, porque cada cinco no juegas un partido. Además, sólo he cometido -en los siete partidos ligueros- tres faltas. He sabido manejarme bien en los conceptos que me piden acá.



P: ¿Cómo se define como defensa central?



R: Doy todo en cada partido, mis cualidades son el juego aéreo, la raza, la marca pegada y la lectura del juego.



P: ¿Se lleva bien con los jugadores mexicanos del Oporto, Corona y Herrera?



R: Sí, con "Tecatito" Corona llegué a coincidir en las selecciones inferiores de México y tanto con él como con Herrera solemos quedar para comer en algún restaurante.



P: Ellos están en la selección absoluta, ¿hablan sobre eso?



R: (Risas) Como jugador siempre se quiere estar en los máximos niveles, me encantaría representar a mi país, trabajaré día a día. Por entrega no va a faltar porque yo trabajo para estar en la mejor forma física. Ojalá algún día llegue la oportunidad.



P: Ricardo Ferretti es el actual entrenador de México y, además, es el técnico del Tigres.



P: Con él se entiende mejor el fútbol y se aprende demasiado, es un entrenador espectacular con el que coincidí los dos años que estuve en el Tigres.



P: Si le llaman, podría ser su regreso, ya que jugó en las categorías inferiores de México.



R: En 2007 fui convocado con 13 años para la selección sub-15 con Chucho Ramírez (exfutbolista) de entrenador. Con la sub-20 jugué más de 50 partidos, 9 de ellos oficiales, y fui nombrado mejor jugador del torneo premundial que ganamos con la sub-20.



P: ¿Cómo fue su trayectoria por el fútbol mexicano antes de cruzar el charco?



R: Con 6 ó 7 años ya jugaba en la escuela, aunque entonces no sabía ni las reglas y con 12 años ingresé en las categorías inferiores del Atlas (club de primera división). Recuerdo a primer entrenador, Alberto Clark. O al coordinador deportivo del club, el argentino Daniel Ahmed, ya que todo lo que soy ahora como jugador es gracias a lo que me metió él.



P: ¿Recuerda su debut en Primera División?



R: Debuté con el Atlas a los 17 años en un partido contra el FC Juárez, me tocó marcar a Jackson Martínez -colombiano que jugó en el Oporto y en el Atlético de Madrid- y ese día me enseñaron amarilla. Después estuve dos años en el Tigres, medio año en el Juárez, otros seis meses en el Veracruz y la pasada temporada fiché por el Feirense.



P: ¿Mucha diferencia del fútbol mexicano al europeo?



R: El fútbol europeo es mucho más meticuloso, más organizado y directo. El año pasado jugué 20 encuentros y este año lo he jugado todo hasta el momento.



P: ¿Cómo es su entrenador Nuno Manta?



R: Es un gran entrenador con el que estoy creciendo, que me insiste mucho en guardar la posición y no ser tan desorganizado.



P: De las ligas de Portugal y España, ¿con qué se queda?



R: Siempre me gustaron el Madrid y el Barcelona, mis ídolos eran Rafa Marques y Puyol. De la Liga de Portugal, el mejor es Herrera, aunque hay muy buenos, como el extremo japonés Nakajima del Portimonense o Bruno Fernandes del Sporting.



Carlos García