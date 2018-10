El ecuatoriano Ángel Mena saca provecho de la fecha FIFA

México, 14 oct, (EFE).- Para el atacante ecuatoriano del Cruz Azul Ángel Mena la Fecha FIFA le vino bien a nivel personal puesto que completó los 90 minutos en el partido amistoso ante el San José Earthquakes en el que empataron sin goles este sábado.

En julio pasado, poco antes de iniciar él Apertura 2018, Mena sufrió una lesión de grado uno en el bíceps femoral derecho, lo que ha condicionado su continuidad en el equipo del portugués Pedro Caixinha. Por esta situación, el jugador de Cruz Azul trató de aprovechar al máximo el tiempo que estuvo en el campo.

"Fue importante este partido aunque se tratara de un amistoso porque desde hace tres meses no completaba los 90 minutos. No todo salió bien; me resentí un poco de la lesión que vengo arrastrando pero en general me ayudó mucho. Siento que estas cosas suman partido a partido también a nivel colectivo en donde tuvimos varias opciones de gol y mantuvimos la idea de Caixinha de presionar", dijo a su regreso a la Ciudad de México.

Aunque solo ha participado en 74 minutos en el Apertura de México, Ángel Mena se siente compenetrado y una pieza importante en el apoyo a lo que está realizando el equipo, que marcha como líder y amplio favorito al titulo, "vienen partidos muy difíciles, sin embargo Cruz Azul está muy mentalizado en ganar, el trabajo psicológico viene funcionando bien , las cosas han fluido bien para nosotros y la intención es seguir por el mismo camino".

El compañero de Mena, Rafael Bacca, piensa igual que él. Para el centrocampista mexicano lo importante para lo que resta del torneo es que la Máquina gane como visitante porque las únicas dos derrotas que tiene en el certamen han sido en cancha ajena -ante Necaxa y Pachuca- por lo que tienen aún ése punto por mejorar.

"Hemos batallado con los partidos de visitante, tenemos que mentalizarnos desde ahora a que hay que salir a ganarlos porque en liguilla son importantes para lo que deseamos. Nos ha costado trabajo y tenemos que mantener el ritmo tanto de local como cuando nos toque afuera".

Para Bacca la visita al San José Earthquakes fue especial puesto que él empezó su trayectoria en ese equipo cuando le dieron la oportunidad en el 2011. Dos años después, Cruz Azul lo fichó y ahora es titular indiscutible en el equipo cementero.

"La verdad es que tuve recuerdos durante el tiempo que pude estar de visita esta vez, se me vinieron a la cabeza muchas vivencias de mi paso en San José Earthquakes, ahí empezó todo para mí y me gustó el regresar, ver que las cosas han cambiado para bien, que han mejorado las instalaciones y el proyecto deportivo se nota mejor. Valoro mucho lo que viví ahí porque el esfuerzo que hice en ese momento me ha llevado a estar en Cruz Azul ahora", señaló.