Arturo Vidal: "Alexis Sánchez aportará más al equipo"

Querétaro (México), 14 oct (EFE).- El centrocampista Arturo Vidal, del Barcelona español dijo hoy estar convencido de que Alexis Sánchez, quien se integró al grupo apenas este domingo, le vendrá bien al ánimo del de los jugadores para el partido ante México.

"No tuvimos un partido bueno ante Perú, pero con la llegada de Alexis Sánchez, quien no pudo estar con nosotros antes, tendremos un aporte grande, su presencia ayudará a que los más jóvenes de la selección se sientan arropados porque no sólo Alexis sino todos, necesitamos ganar en confianza, esto es un proyecto nuevo con gente joven y tenemos desafíos fuertes enfrente".

Chile perdió el pasado jueves ante Perú por 3-0, en Miami. Al llegar a México, Vidal sonrió porque sabe que es el centro de atracción y también porque quiere paliar las críticas que se han cernido sobre el combinado nacional de su país por los malos resultados.

"Nos critican, pero nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo. Cuando empiece la Copa América y las eliminatorias se aceptarán los comentarios que quieran, por ahora es muy pronto".

Con respecto al partido que sostendrán ante la escuadra mexicana este martes en el estadio Corregidora de Querétaro, Arturo Vidal sabe que tienen una ligera ventaja porque varios elementos de Chile optaron hace tiempo por jugar en la Liga Mx y eso da un norte sobre el sendero por el que deben ir para sacar un resultado favorable.

"La mayoría de los jugadores vinieron para México y lo están haciendo bien. Es una buena selección a la que vamos a enfrentar, nosotros ya olvidamos lo que fue el 7-0 en Copa América, son cosas que se quedan en el pasado, ahora tenemos otras preocupaciones. Queremos hacer un buen juego en el comienzo de nuestra preparación para la siguiente Copa América", sentenció Vidal.

La selección chilena que dirige Reynaldo Rueda tendrá un entrenamiento vespertino en la ciudad de Querétaro, en el complejo deportivo La Loma, a unos 17 kilómetros y mañana reconocerá la cancha del Estadio Corregidora.