Chori Domínguez: "En diciembre puede ser que vuelva al Rayo Vallecano"

El delantero argentino Alejandro 'Chori' Domínguez, actualmente sin equipo tras acabar contrato con el Rayo Vallecano el pasado 30 de junio, ha desvelado que en diciembre podría volver al equipo madrileño y que esa posibilidad ya está hablada con el presidente del club, Raúl Martín Presa.

'Chori' Domínguez, tras una primera etapa en el Rayo Vallecano en la temporada 2012/2013, regresó al equipo madrileño en 2017, en Segunda, y formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera. Desde el 30 de junio está sin equipo y es agente libre.

"Por el momento estoy tomándome un respiro, un descanso. Hoy mi prioridad son mis hijos y mi mujer, pero no dejé el fútbol. En diciembre puede ser que retome porque lo tengo hablado con el presidente del Rayo y tengo la intención de regresar. Si tengo ganas sé que puedo estar", dijo el futbolista argentino, que asegura estar en condiciones de jugar pese a la inactividad.

"Estoy para jugar. Un preparador físico personal con el que trabajé me dio dos años más por lo menos. Tengo ganas", apuntó Domínguez, que "un poco sí" echa de menos el fútbol.

"Sobre todo ir a entrenar todos los días con un grupo, pero ahora estoy liberado y tengo mis horarios. Hoy me puedo acostar más tarde o no. Llevo los nenes al colegio. Vivo una vida tranquila en Madrid", confesó Domínguez a Infobae.

Una de las ilusiones del futbolista era regresar a Argentina y retirarse en River Plate, algo que parece no se producirá. "Mi idea era regresar y retirarme allá. Y hasta soñaba con una despedida en el Monumental, no sé si tan grande como la de Fernando Cavenaghi, pero no esto que pasó", apuntó.

"Sé igualmente que el agradecimiento de la gente lo tengo, porque a cada segundo me llegan mensajes de los hinchas millonarios en redes sociales. Me es difícil aceptarlo, pero hay que dejar fluir. Yo ya dije que solo regresaría a Argentina a River", concluyó.