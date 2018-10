Forlán: "Que la ´Champions´ sea en el Wanda no cambia nada para el Atlético"

Forlán: "Que la ´Champions´ sea en el Wanda no cambia nada para el Atlético"

El delantero uruguayo Diego Forlán, exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal, aseguró que la celebración de la final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano "no cambia nada" para el conjunto rojiblanco, que ha tenido opciones "siempre" en los últimos años.

"El Atlético, desde que llegó Simeone, ha tenido opciones siempre (en la Liga de Campeones), no significa que vaya a cambiar nada. No deja de ser una ilusión para todos los aficionados, pero para el equipo en sí el objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos, ir paso a paso, y jugar una final tan deseada y ganarla sería espectacular, pero no por que sea en el Wanda Metropolitano es un condicionante de éxito", manifestó Forlán en un acto en Madrid.

El delantero uruguayo, que aseguró que sigue estando en activo después de haber finalizado con su último equipo en Hong Kong, participó hoy en el acto de presentación de los embajadores de LaLiga y dijo que el delantero francés Antoine Griezmann tiene "merecimientos" para optar al Balon de Oro.

"Ha sido campeón, ha tenido gran participación en los partidos, en momentos decisivos, pero el merecimiento a veces no llega", opinó el delantero charrúa.

"Por lo que ha logrado sí lo merece, obviamente, pero hay tantos jugadores, Modric, Cristiano, Messi... Griezmann podía estar pero los otros tres también tienen méritos. Solo hay lugar para uno solo", añadió.

Para Forlán, el Atlético en la actualidad "compra casi al nivel de los grandes equipos" y eso le permite tener "un gran plantel" por el que da "gusto verle", y del que espera que esté "peleando todas las copas".

A nivel general, el delantero uruguayo ve LaLiga Santander "muy linda para el aficionado", aunque quizás no tanto para los equipos grandes como Real Madrid y Barcelona.

"Llevan muchos años peleando cabeza contra cabeza, el Atlético ha estado más cerca, así que para ellos no debe ser nada lindo, pero en general creo que es bueno que se empareje un poco", opinó Forlán.

En cuanto a los problemas en el ataque del Real Madrid, el punta charrúa reconoció que la salida del portugués Cristiano Ronaldo es "una baja importante" pero recordó que el club blanco tiene "grandes jugadores" y hay que "darle tiempo".

Forlán se refirió de forma parecida al Barcelona, que reconoció vive un momento "complicado" por las lesiones en su línea defensiva, pero que espera que saque a relucir la experiencia y calidad de sus jugadores en los momentos decisivos.

"Esto recién empieza, es una liga de varios, hay que ver como siguen de aquí a unos partidos, pero tienes grandes jugadores que tienen mucha experiencia y cuando el físico no da tanto aparece la experiencia que ayuda mucho", opinó el delantero uruguayo.