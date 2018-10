Valen una millonada y aún no han jugado en sus ligas: ¿por qué?

Han comenzado la temporada muy bajos de forma o con molestias, no encajan en el sistema de sus respectivos entrenadores, tienen mucha competencia en sus puestos, no logran adaptarse, acaban contrato y se niegan a renovar... No existe un único motivo para explicar por qué varios jugadores, con un valor de mercado de hasta 45 millones de euros, aún no han disputado ni un solo minuto en sus ligas.

Algunos lo han hecho en torneos menores y hasta con el filial, pero otros, como Alberto Moreno y o Joao Mario, llevan toda la temporada en blanco. Y el resto de clubes, claro, anda al acecho...

Consulta en nuestra galería cuál es el sorprendente once, destacado por Transfermarkt, de futbolistas caros sin protagonismo.

En el mismo, por cierto, falta un Yerry Mina inmaculado por el que el Everton FC desembolsó el pasado verano 30 millones de euros.