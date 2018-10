Rubiales, sobre jugar en EEUU, dice que él defiende la integridad de la competición

El Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha defendido la "integridad de la competición" ante la posibilidad de judicializar el partido que la liga de Fútbol quiere disputar en Miami (EEUU) y ha recordado que cambiar una sede local "adultera la competición".

Rubiales ha hecho estas declaraciones hoy en Motril (Granada) donde ha añadido que la Liga de Fútbol "puede tomar el camino que quieran", pero ha dicho que la Federación ha tomado la determinación de "defender la integridad en la competición".,

El presidente de Federación ha participado esta noche en la inauguración del curso académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el centro asociado de Motril impartiendo una conferencia sobre "Los valores en el fútbol, el único camino".

Según ha indicado a Efe, "se le ha pedido a la Liga que de argumentos jurídicos y no ha querido contestar. Parece que ha preferido irse a los juzgados, pero tal vez si no lo ha hecho es porque no habrá argumentos para hacernos cambiar de opinión"

Rubiales han asegurado que desde la Federación seguirán defendiendo la competición, a las aficiones y a todos los componentes del mundo del fútbol y a partir de ahí, cada uno debe ser responsable de sus actos.

Ha añadido que a la Liga se le han trasladado normativas para demostrar que incumplen la ley, incluso la catalana de espectáculos: "Hemos pedido que nos den argumentos para cambiar nuestra postura , pero éstos no existen, por lo que no cambiaremos la decisión", ha apostillado.

Durante su conferencia, Rubiales ha dado a conocer que la FIFA ha retirado las restricciones de ingresos e inversiones a nivel nacional e internacional que tenía la Federación.

"El fútbol es universal y la UNED ha permitido que el acceso a los estudios superiores lo sean también", ha continuado Rubiales que ha asegurado que el principal valor es el del trabajo pues "los atajos no son buenos, trabajar bien y con valores además da mayor satisfacción".