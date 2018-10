Lucas Alcaraz vuelve a los banquillos

El técnico andaluz Lucas Alcaraz es el sustituto de Imanol Idiakez en el banquillo del Real Zaragoza, según ha confirmado hoy en rueda de prensa el director deportivo del club, Lalo Arantegui.

Alcaraz llega al club maño por lo que resta de temporada y con la posibilidad de una ampliación de contrato en caso de disputar la Promoción de Ascenso o de lograrlo.

Arantegui ha apuntado que Lucas Alcaraz ha entrenado en todas las categorías del fútbol español y que ha conseguido dos ascensos a Primera quedándose en puertas en otros tantos.

"Viene con las ideas muy claras, dentro de un proyecto que es el mismo, el mismo estilo, la misma plantilla, que está diseñada para jugar de una manera, y con la idea de que el Real Zaragoza está por encima de cualquier profesional" ha destacado.

El director deportivo zaragocista ha explicado también que el nuevo técnico llega con una motivación y una ganas "increíbles" y "convencido y decidido" a encauzar el camino del equipo.

"Llega súper motivado para sacar la situación adelante y tenemos tiempo porque las distancias no son grandes. El estilo será el mismo, mejoraremos puntos que hay que mejorar y debemos mirar adelante con mucha motivación", ha añadido.

Arantegui ha señalado igualmente que la decisión de destituir ayer a Imanol Idiakez se había basado principalmente en "la dinámica de puntos" negativa que llevaba el equipo.

"Sumar tres de dieciocho posibles en Liga es imposible de sostener. Eso, más la eliminatoria de Copa, es motivo suficiente para tomar esta decisión", ha subrayado.

Sobre por qué la temporada pasada no se cesó a Natxo González en una situación similar y en este caso sí, ha indicado que entonces no se tuvo una racha "tan negativa" como la actual en cuanto a puntos y que ahora se ha entrado en una espiral en la que partidos como ayer, con otra dinámica, no se habrían escapado.

Preguntado por los motivos por los que se había llegado a la situación actual, el dirigente zaragocista ha comentado que se han sumado diferentes factores como que jugadores importantes no han podido aportar en gran parte de la Liga por lesiones o que ha habido muchos partidos en los que se había podido dar más en muchas facetas del juego.

"El equipo tiene mucho margen. Son dinámicas que hay que cambiar para encauzar las cosas y para que sirva de toque de atención a todo el mundo", ha advertido.

En este sentido ha apostillado que la plantilla debe volver el próximo miércoles a los entrenamientos "con las pilas muy cargadas".

Lalo Arantegui ha indicado que hoy era un día "duro", tanto a nivel profesional como personal, porque había muy buena relación con el anterior cuerpo técnico, pero que en el club se continúa con "la misma fe y ganas" de sacar adelante la situación.

"Lo ocurrido no nos va a hacer variar los ánimos ni los objetivos marcados y esperemos que esto sea un punto y aparte para continuar", ha destacado.