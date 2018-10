Argentino Mauro Boselli, duda para estar con León en semifinales de Copa

León, (México) 23 oct, (EFE).- El entrenador del Club León, Ignacio Ambriz, manifestó su preocupación por el estado del delantero Mauro Boselli, uno de los mejores atacantes de la Liga, y con el que espera contar para el partido de semifinales ante Cruz Azul este miércoles en la capital del país.

Ambriz, acentuó su intriga porque a poco más de un mes de llevar las riendas del equipo esmeralda, se ha encontrado con un cansancio físico en el delantero.

"No sé todavía si lo podré ocupar. Hoy hizo poco esfuerzo en el entrenamiento porque está agotado. Ojalá pueda recuperarlo, porque Boselli viene teniendo mucha carga de trabajo, pero ha mostrado mucho profesionalismo. Creo que de todas formas estamos preparados por si no está de inicio, tal vez vaya de cambio".

Mauro Boselli ex jugador de Boca Juniors y Estudiantes de la Plata, llegó al León en el 2013 y este torneo acumula 1.108 minutos de participación en los que ha podido anotar 5 goles, siendo un referente de su equipo y en particular para sus compañeros que con él en la cancha se sienten más seguros.

Luis Montes, centrocampista del León consideró que, aunque no puedan asegurar que jugadores de experiencia como Boselli estén en el terreno de juego este miércoles ante Cruz Azul, el sueño de pasar a la Final de Copa está intacto.

"Tenemos jugadores con sobrecarga muscular, algunos más han tenido que guardar reposo, obviamente Mauro Boselli significa mucho en el potencial del equipo, pero más allá de eso hemos preparado este cotejo a conciencia toda la semana con la esperanza de acceder a una final que para la institución sería cosa fantástica", realzó.

Ignacio Ambriz se sintió emocionado por volver a enfrentar al portugués Pedro Caixinha, entrenador al que alabó por el trabajo que ha realizado en casi un año que lleva al frente de Cruz Azul.

"He tenido la fortuna de platicar con Caixinha y mi pensamiento es que es un gran entrenador, un tipo al que no se le escapa nada, desde un saque de banda hasta las cuestiones tácticas más complejas, entonces he preparado a mi equipo para cualquier cosa que nos vaya a presentar en el campo y poder, con los mismos hombres que ocupe de inicio, contrarrestar lo que nos complique", dijo.