Chilenos Millar y Vegas asumen que Morelia está mentalizado para clasificarse

Morelia (México), 23 oct (EFE).- Los chilenos Rodrigo Millar, centrocampista, y Sebastián Vegas, defensa, asumieron hoy que su equipo, el Morelia del fútbol mexicano, está mentalizado para acceder a la liguilla del Apertura 2018 del fútbol mexicano.

"Obtuvimos una victoria importante el domingo que nos acerca a la clasificación; depende de nosotros y tenemos cuatro finales, en las que debemos demostrar si en realidad estamos capacitados para meternos en liguilla", dijo en conferencia de prensa.

Morelia venció por 2-0 al Puebla el pasado domingo en la decimotercera jornada del Apertura y subió al noveno lugar con cinco victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y 19 puntos, los mismos del Querétaro, que cierra la zona de liguilla

El próximo sábado el Morelia del entrenador Roberto Hernández visitará a las Chivas de Guadalajara, undécimo de la tabla, en uno de los partidos más esperados del fin de semana que pondrá cara a cara a dos cuadros necesitados de puntos.

"Son un equipo dinámico que hemos enfrentado muchas veces, nosotros venimos de dos triunfos consecutivos, con confianza y somos conscientes de que necesitamos traer los tres puntos para poder meternos en zona de Liguilla, lo tomamos con tranquilidad, debemos ir a buscar el partido", añadió.

Uno de anotadores de los goles del Morelia el domingo ante Puebla fue del chileno Sebastián Vegas, quien dijo estar de regreso a la buena forma deportiva, listo para ayudar a su equipo.

"No me tocó jugar la cantidad de partidos que esperaba, pero hoy me siento bien. He recuperado el nivel que tenía. De cara al final del torneo me siento cómodo en todo sentido", señaló.

El zaguero coincidió con su compatriota Millar en que el Morelia está concentrado en sumar para acceder a liguilla y buscará los tres puntos ante Guadalajara y los rivales siguientes.

"Sea el equipo que nos toque, debemos estar con la mentalidad de ganar, preparados, y así nos sentimos para poder hacer lo mejor posible", indicó.

El Morelia se ha clasificado a la liguilla en los tres últimos torneos del fútbol mexicano y ahora espera, no solo clasificarse, sino también ser protagonista en la disputa del título.