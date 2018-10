Benfica y Braga pugnarán por liderar en solitario en la Liga portuguesa

Los conjuntos del Benfica y del Braga, que comparten el liderato con 17 puntos tras las siete primeras jornadas, intentarán poner tierra de por medio este fin de semana para lograr un primer puesto provisional en solitario.

Hoy viernes, duelo de "minhotos" entre el Vitória de Guimarães -que cada año aspira a posiciones europeas- y el Sporting de Braga, que mantienen una "eterna rivalidad", por lo que se extremarán las medidas de seguridad, más aún cuando habrá una llegada masiva de aficionados bracarenses al estadio D. Alfonso Henriques. El Vitória de Guimarães, séptimo, necesita la victoria para afianzarse en sus puestos naturales de la parte media-alta de la tabla; por su parte, la victoria supondría para los de Braga el aliciente extra de quedarse solos en el liderato, ya que el Benfica no juega hasta el día siguiente.



La estrella del Braga en este inicio liguero es el portugués y exjugador del Málaga Ricardo Horta, un interior zurdo que lleva 4 goles en 7 encuentros. En el Vitória de Guimarães, los colombianos Celis, Estupiñán o Rincón no acaban de encontrar un hueco en el once titular, al igual que le ocurre al lateral venezolano Víctor García, que aún no se ha estrenado en Liga. El que parece convencer más al técnico Luís Castro es el otro venezolano del Guimarães, Yordan Osorio, que se ha afianzado como titular en la zaga tras los últimos encuentros.

Para el Benfica, la Liga es su bálsamo particular, después de su mal papel en la Champions, donde en tres partidos sólo ha logrado un punto y viene de perder en el descuento contra el Ajax. El conjunto encarnado del español Grimaldo jugará el sábado contra el Belenenses y todo apunta a que el veterano goleador brasileño Jonas, ex del Valencia, podría volver a disputar minutos, ya que en el último encuentro liguero, contra el Oporto, ni siquiera fue convocado.



El Oporto de Iker Casillas, muy sólido en Champions y a dos puntos de Benfica y Braga, protagonizará en casa un interesante duelo contra el Feirense, el conjunto menos goleado de Portugal (3 goles) y de las competiciones europeas junto con Chelsea y Liverpool. El central mexicano del Feirense, Briseño, se enfrentará a sus compatriotas del Oporto, Héctor Herrera y Jesús Corona, los tres en muy buen estado de forma.

En la parte alta de la tabla, el modesto Rio Ave, un conjunto de la región de Oporto que es cuarto con 14 puntos y que mañana sábado se enfrentará al Chaves, que lucha por eludir los puestos de descenso.

El Sporting de Portugal, que no ha tenido un buen inicio, pretende volver a la senda del buen juego con las incorporaciones del central francés Mathieu y del delantero holandés Bas Dost, que ya están disponibles para José Peseiro tras recuperarse de sendas lesiones. A los leones, quintos con 13 puntos, sólo les vale la victoria el próximo domingo ante el Boavista si quieren agarrarse al carro de los de arriba y también superar el mal trago de la Liga Europa, donde perdieron este jueves por 0-1 ante el Arsenal tras un error del central uruguayo Sebastián Coates. Su falta de tino para interceptar el balón en el minuto 77 facilitó que Welbeck marcase el tanto decisivo en el estadio José Alvalade.



- Partidos de la octava jornada:



. Viernes



CD Nacional - Portimonense



Vitoria de Guimaraes - Braga



. Sábado



Aves - Santa Clara



Rio Ave - Chaves



Belenenses - Benfica



. Domingo



Tondela - Setúbal



Moreirense - Marítimo



Oporto - Feirense



Sporting - Boavista.



Carlos García