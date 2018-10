De China a Uzbekistán, el Clásico Barça-Madrid levanta pasiones en el mundo

Shanghái (China), 28 oct (EFE).- De China a Uzbekistán, pasando por Tanzania o Polonia. La pasión que el clásico del fútbol español levanta entre los amantes del balompié llega ya a cualquier rincón del mundo y este domingo miles de aficionados se reunieron en distintas ciudades del planeta para ver juntos el encuentro.

Gracias a los visionados públicos organizados por LaLiga y sus distintos patrocinadores internacionales en 18 países del mundo, miles de seguidores pudieron sentir más de cerca los cinco goles que el Barcelona le marcó al Real Madrid.

"China esta muy lejos pero con este tipo de conexiones no lo ves, no sientes las distancias de ningún modo, y creo que el fútbol tiene esta magia que conecta a todo el mundo sin importar de qué país seas", contó a Efe Su Wei, una aficionada asistente al evento organizado en la ciudad china de Shanghái.

Miami, Calcuta, Ciudad de México, Sídney, Yakarta o Johannesburgo son algunos de los lugares en los que LaLiga ha organizado eventos especiales para este día, en los que han participado también exjugadores del Barcelona y del Real Madrid, como embajadores.

"Proporcionamos a los aficionados una experiencia diferente. No es como estar en el estadio pero casi, es una fiesta del fútbol", contó a Efe Óscar Mayo, director de Relación Internacional de LaLiga, quien explicó que la audiencia potencial de un partido como este, retransmitido en 183 países, es de 650 millones de espectadores.

En China, un país donde el fútbol es todavía un deporte minoritario, no hay "muchas oportunidades así para nosotros como seguidores del fútbol de juntarnos, de celebrar y de ver un gran Clásico juntos", apuntó Su, seguidora del Barcelona.

En Shanghái, unas 300 personas se reunieron en un evento en el que participó el ex del Barcelona Patrick Kluivert y el ex del Real Madrid Fernando Sanz.

"Aquí puedo conocer a muchos seguidores y ver el fútbol juntos. No me gusta ver el fútbol solo en casa por la televisión, por lo que he venido aquí con mis amigos", apuntó Zhehao Chen, otro joven forofo del Real Madrid que participó en la fiesta del fútbol en China.

Según explicó Mayo, estos eventos buscan aumentar el interés del fútbol español en países del extranjero como China, donde "las audiencias no paran de crecer".

"El nivel de interés en LaLiga crece a doble dígito año tras año (en China) y el valor de nuestros derechos televisivos también se ha multiplicado", añadió Mayo.

Actividades como las de hoy son parte de la ardua tarea de internacionalización que LaLiga lleva realizando durante los últimos años, después de entender que en España ya se había tocado techo.

"Lo entendimos hace cuatro o cinco años, cuando vimos que en España, por el número de habitantes y el interés muy alto que ya hay, el valor de LaLiga es muy difícil que crezca de manera significativa, mientras que a nivel internacional había posibilidades enormes", aseguró.

Así, se puso en marcha una red de oficinas y delegados internacionales que trabajan por promocionar la competición en cada uno de los países y, lo más importante, se empezaron a cambiar cosas para atraer a los fans del mundo.

"Teníamos la mejor liga del mundo pero estaba lejos de los fans de todo el mundo que tenían que hacer esfuerzos si querían seguirnos. Un ejemplo es nuestro sistema de horarios, nosotros queríamos ser globales, pero teníamos un sistema de horarios que no acercaba LaLiga a todo el mundo", explicó.

Así, se iba a "China y al sureste asiático y veíamos cómo todo el mundo seguía la Premier League y conocía al Arsenal, al Manchester United (...) y es que la Premier llevaba jugando veinte años a las 3 de la tarde y para la gente asiática era mucho más fácil verles", añadió.

Por eso, una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de "cambiar el sistema de horarios para poder llegar a esa parte del mundo", algo que, "nos ha ayudado muchísimo a multiplicar el valor de nuestros derechos internacionales", agregó.

Paula Escalada Medrano