Vero Boquete: "China me ha dado una experiencia de vida"

Madrid, 30 oct (EFE).- China es el séptimo destino futbolístico de Verónica Boquete, quizás el más exótico.

En el país asiático, la gallega dice estar viviendo "la experiencia más límite", por el "choque cultural" que no encontró -al menos no de manera tan acusada- en España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania o Francia.

Con el paso de los meses, sin embargo, descubrió una ciudad atrayente, que acostumbra a recorrer en bicicleta para dejarse sorprender por sus tradiciones culinarias, culturales y arquitectónicas.

"En Pekín lo tienes todo. El resto del país es todo contrastes", indica la jugadora del Beijing BG en una entrevista telefónica con EFE antes de bajar este miércoles el telón de la temporada.

- Pregunta (P): ¿En ocho meses ha podido descubrir China?

- Respuesta (R): Como antes en Estados Unidos, en Suecia o en Francia, he tratado de conocer el país y la cultura. He tratado de apreciar lo que ellos tienen. He podido ver cómo es la vida de una familia china y he conocido la ciudad intentando no estar mucho en los sitios turísticos, para descubrir lo más tradicional.

A día de hoy, si me voy de aquí, creo que conozco mejor la ciudad que las jugadoras del equipo. Además, en este tiempo he querido aprender algo más sobre la acupuntura o la medicina tradicional, porque me parece interesante. He cogido un poco de todo.

- P: ¿La valoración es positiva?

- R: Yo haría dos valoraciones, una deportiva y otra personal. A nivel deportivo, nos ha costado bastante en Liga. Hemos estado cerca en lo que ha sido a nivel de juego y de resultados, porque hemos perdido por 0-1 o 1-2, incluso ante los mejores. Pero a final de temporada la tabla habla y no ha sido lo que esperábamos.

Quizás en la Copa sí que hemos estado mucho mejor, hemos estado cerca de meternos en la final y de luchar por el título.

Viendo el cómputo general, no ha sido bueno; pero a nivel personal me he exigido el máximo. He tenido que dar mi máximo y estar al cien por cien para poder ayudar al equipo y creo que esta experiencia aquí en China a mí, personalmente, me ha ayudado a ser mejor jugadora.

- P: Su equipo fue sexto en la Liga. ¿El rendimiento estuvo por debajo de sus expectativas?

- R: La verdad es que es muy difícil competir con los tres de arriba (Dalian, Jiangsu y Changchung), pero si ves los resultados hemos perdido por 2-1 y 1-0. Contra Jiangsu hemos empatado. A nivel de juego hemos estado muy cerca, pero cuando pierdes contra esos equipos ya no puedes luchar por nada porque la Liga es corta.

Si pierdes algún enfrentamiento contra algún rival directo ya te descuelgas del todo. De ahí que nos hayamos centrado un poquito más en la Copa. Llegamos a semifinales, nos tocó el Dalian y era difícil poder ganar porque están por encima en algunos detalles.

- P: ¿La experiencia es comparable a otras que ha vivido?

- R: Ha sido mi experiencia más límite, ha sido un choque cultural total. Ha sido lo más diferente a lo que he tenido que enfrentarme. China me ha dado una experiencia de vida. Me llevo muchas cosas buenas, muchas experiencias, muchos momentos. Estoy contenta con lo que he vivido.

- P: ¿Cuándo se da cuenta del choque cultural?

- R: Te das cuenta nada más llegar, sobre todo, las dos o tres primeras semanas. Estás como en shock. Es todo totalmente nuevo, totalmente diferente. La manera de trabajar es diferente, la barrera del lenguaje lo dificulta todo porque hay símbolos y formas de expresarte con gestos que aquí son diferentes.

Las primeras semanas me encontré bastante perdida, pero te tienes que adaptar y armar de paciencia tanto a nivel personal, en el día a día, como a nivel deportivo, porque hay otra manera de trabajar. Estás acostumbrado a otro nivel de profesionalidad riguroso y aquí no es así. Luego te vas acostumbrando.

- P: ¿Debió adaptarse usted al equipo o el equipo a usted?

- R: Tanto yo como los miembros del cuerpo técnico que somos extranjeros (el entrenador, Lars Kim Björkegren, es sueco) nos tenemos que adaptar y hacer el mayor esfuerzo, pero al mismo tiempo nos trajeron a China por algo y para algo así que querían que nosotros aportáramos aquello que estábamos llamados a aportar.

Ellos se adaptaron a una nueva metodología de trabajo, que implica ver y entender el fútbol de otra manera, con otra exigencia.

- P: ¿Cuál fue su aportación al equipo?

- R: Yo evidentemente he aportado experiencia y, en cuanto a la comprensión del juego, he sido un poco la mano derecha del entrenador en el campo. He ayudado al equipo a jugar de la manera que él quiere. He tratado de ser la referencia para las jugadoras, he sido la encargada de ordenar y de dirigir. Esa ha sido mi función durante este año aquí. También he aportado la visión de profesionalidad de Europa porque, aunque aquí la Liga es profesional a nivel de condiciones y de contratos, la otra parte no la tienen.

He intentado hacerles ver cómo debe ser la preparación antes de un partido y esas cosas a las que no estaban tan acostumbrados.

Por otra parte, el equipo me ha ayudado a exigirme al máximo. Esperan de mí que lidere el equipo y eso me exige estar al máximo nivel en todo, diariamente. Me han devuelto esa pasión y esa ilusión que tienes al principio, cuando eres un poquito más 'amateur' y juegas por el hecho de divertirte.

En Europa, cuando llegas a un nivel de profesionalidad y de exigencia lo pierdes un poco de vista.

- P: ¿Se quedaría con esto de su experiencia en China?

- R: Sí, con eso y con el hecho de volver a sentirme importante, una jugadora que tiene peso en el juego del equipo. Siempre ha sido un poco mi función y aquí he podido hacerlo. Termino la temporada sintiéndome muy bien y pudiendo ayudar bastante al equipo.

- P: Cuando se marchó del París Saint-Germain dijo que necesitaba hacer un 'reset'. ¿Lo consiguió?

- R: Sí. Al mismo tiempo que esta es una Liga cien por cien profesional, con condiciones cien por cien profesionales, en algún sentido todavía tiene la esencia del fútbol 'amateur' y el venir aquí a China y volver a sentir eso me ha ayudado mucho a estar a un nivel muy alto.

- P: ¿Y qué viene ahora?

- R: Este miércoles tenemos el partido por el tercer y cuarto puesto en Copa y después me tomaré un poquito de tiempo para parar, descansar, ver las opciones de futuro y decidir qué hago. Está todo abierto. Podría continuar un año más aquí si el proyecto es ambicioso y se quiere ser un poquito mejores... O volver a Europa, probar otra liga. Todavía no lo sé.

Mi agente está aquí y se va a reunir con el club. Sé que quieren que me quede y que están encantados conmigo, pero hay algunas cosas que yo necesito a nivel deportivo. Necesito saber que existe esa ambición por ir hacia delante y dar un salto de calidad. Ellos dicen que me necesitan para hacerlo, pero hay que ver si es así. Si lo es, sería interesante continuar un año más. Si no es así, está claro que volver a Europa es la mejor opción.

- P: ¿Estados Unidos es un capítulo cerrado?

- R: En fútbol nunca puedes cerrar un capítulo por completo, pero es lo que menos opciones tiene. Hay normas internas en la Liga americana por las que perteneces a la Liga dos años. Yo creo que ya tuve mi etapa allí y, pensando que es una temporada de Mundial, las jugadoras estadounidenses prácticamente no van a dar importancia a la Liga. No es el sitio que más me atraiga ahora mismo.

- P: ¿Echa de menos pelear por títulos?

- R: Al final mi ambición es lo que me ha movido siempre. He jugado en las mejores ligas, en los mejores equipos. Eso me ha motivado siempre. Echo de menos esa competitividad de luchar por títulos, de jugar la Champions... pero aquí, a otro nivel, con otros rivales y de otra manera, en estos 8 meses me he exigido mucho.

Por ejemplo, vengo de jugar 5 partidos en 14 días, en todos los 90 minutos y en la posición de medio campo, en un 4-2-3-1, con todo lo que eso conlleva.

¿Seguir aquí podría ser interesante? Sí, pero cuando has vivido algo muy bueno como ganar una final de Champions o un título en la Liga más fuerte, eso siempre lo echas de menos. Lo bueno es que yo eso lo he vivido ya.