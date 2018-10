Atlético de Madrid y FC Barcelona lucharán por el billete a cuartos

Atlético de Madrid y FC Barcelona sabrán este miércoles 31 de octubre si pasarán o no a cuartos de final de la Women´s Champions League. Las de Fran Sánchez tienen la eliminatoria prácticamente sentenciada con el 5-0 de la ida en el Mini Estadi. Por su parte, a las colchoneras les tocará remar para lograr hacer épica y vencer al Wolfsburgo.



Atlético de Madrid - Wolfsburgo 20:00h

El actual líder de LaLiga Iberdrola no tuvo suerte en su encuentro de ida ante uno de los pesos pesados de la competición contra quien cayó en Alemania por un contundente 4-0. El Wolfsburgo, actual subcampeón de la Women's Champions League, ya eliminó al conjunto madrileño la pasada temporada por la friolera cantidad de 11 goles a 2 en el encuentro de vuelta. Es el conjunto teutano uno de los claros favoritos en esta competición. Muy sólido defensivamente y con mucha pegada. Así lo demuestran los números, ha logrado la victoria en los 11 partidos que han disputado esta temporada, s in encajar ni un solo tanto y anotando 52 a favor. De este modo, la media de goles del cuadro alemán es de 4.72 por partido.

Pese a no tener prácticamente nada a favor, el aliento de la afición es una motivación para el Atleti. Así lo dijo Sánchez Vera en rueda de prensa, quien reconoció que "la eliminatoria está muy complicada y difícil" pero que las colchoneras no van "a regalar nada". "Nos debemos a la gente que va a venir a vernos. Queremos volver a competir y estamos en disposición de trabajar los 90 minutos para seguir acercándonos a los equipos grandes", prosiguió diciendo el míster colchonero. Sánchez Vera aseguró, además, que el cuadro alemán es " el mejor rival" para su aprendizaje.

Como novedades están las bajas de Laia Alexandri por sanción -baza importante en el equipo- y Esther, lesionada. A esto hay que sumar la posible participación de Ana Marcos, que ha aparecido en la lista de convocadas.

Glasgow - FC Barcelona 20:30h

El cuadro blaugrana tiene como objetivo no caer en una relajación exagerada. El conjunto catalán es el favorito, no solo por el resultado del partido de ida, sino por el rival. El Glasgow venía de disputar la fase previa. Con el 5-0 de la ida puede parecer que está todo hecho, no obstante, Fran Sánchez aseguró a los medios que las suyas irán "con la mentalidad de ganar el partido y seguir con el buen juego". Sin embargo, reconoció que el hecho de tener un buen resultado "hace afrontar el duelo sin la urgencia que teníamos en la vuelta de la anterior eliminatoria".

Aunque el entrenador azulgrana no ha querido desvelar si realizará o no rotaciones, la dinámica del equipo hace pensar que así sea. Con un calendario muy exigente en la lucha por el liderato de LaLiga (ahora puesto ocupado por el Atlético de Madrid dos puntos por encima del Barcelona), con la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina y, por último, con la convocatoria por Jorge Vilda de diez jugadoras barcelonistas para la Absoluta en la próxima semana.

Son muchas las ausencias en la convocatoria del FC Barcelona para este encuentro de vuelta de cuartos de final de la Champions femenina. Por un lado, Lieke Martens y Van der Gragt se encuentran lesionadas, por otro, Keria Hamraoui no puede participar en el choque por una acumulación de amonestaciones. Además, tampoco aparece en la lista Claudia Pina, quien se encuentra concentrada con la selección española sub17, ni Aitana, esta última por decisión técnica