Thiago Alcántara sufre una lesión en tobillo derecho que preocupa al Bayern

El internacional español Thiago Alcántara sufrió una lesión en el tobillo derecho, cuyo diagnóstico está pendiente, en el partido de la Copa de Alemania del Bayern contra el Rödinghausen que se disputó este martes.



"Espero que no sea nada pero la cosa no se ve bien, tiene fuertes dolores", dijo el entrenador Niko Kovac. "Tenemos que esperar los exámenes pero mucho apunta a una lesión de cápsula", agregó.



Thiago, tras recibir un golpe en la segunda parte, abandonó el campo y luego salió del estadio con muletas. "La cosa no pinta bien. Su baja sería grave, él es verdaderamente importante para el equipo", aseguró, por su parte, el director deportivo Hasan Salihamidzic.

De confirmarse la lesión, Thiago sería la tercera baja de larga duración para el Bayern después de las de Kingsley Coman y Corentin Tolisso.