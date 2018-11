Gallardo ve "gloria absoluta" al campeón, pero no ve final "de vida o muerte"

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- El entrenador Marcelo Gallardo dijo este viernes que el ganador de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tendrá "la gloria absoluta", pero aseguró que sería un error pensar que este Superclásico es "de vida o muerte".

"Creo fervientemente que tenemos que pensar que esto es un espectáculo deportivo único, no pasa más de ahí. El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta y el que no seguirá peleándola, porque esto siempre es así. No es vida o muerte esto, es un mensaje erróneo eso, muy malo para nuestra sociedad", declaró el entrenador de River Plate en una conferencia de prensa.

"Quiero transmitir un mensaje de paz. Más allá del hecho histórico de enfrentarnos ante el rival de toda la vida en un acontecimiento único. Es un espectáculo deportivo, tenemos que vivirlo así. Trasmitamos que es un partido de fútbol que tiene un montón de matices y de condimentos, que van a transmitirse en estos días, pero no tiene que ir más allá de eso", añadió.

El partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate se jugará el 10 de noviembre en la Bombonera.

Y el decisivo encuentro de vuelta, el día 24.

El Gremio ha demandado la clasificación de River Plate con el argumento de que Gallardo incumplió la suspensión que tenía, y que le impedía dirigir a sus pupilos e el partido jugado en Porto Alegre.

"Muchos dijeron que tuve una postura desafiante con la Conmebol o con el fallo, pero nada que ver. Si estuve convencido, siempre estuve convencido, de que era un fallo desagradable para los entrenadores. Acá no hubo una acto de indisciplina ni mucho menos, pero me parecía que era injusto y las emociones también juegan y me jugó en contra haber actuado impulsivamente", explicó.

Dijo que actuó "con el corazón" y que perdió "la razón".

Admitió que fue un acto de indisciplina, pidió disculpas, y reveló que también le pidió perdón a la Conmebol en un descargo.

Al ser consultado sobre un eventual fallo que le diera el partido por ganado al Gremio, sostuvo que está "tranquilo" porque, a su criterio, "no hay argumento alguno para invalidar" lo que River logró "en la cancha".

Gallardo también fue cauto al asegurar que ninguno de los dos equipos tiene más posibilidades de consagrarse campeón que el otro.

"Los favoritos somos los dos que hemos llegado merecidamente a esta final. Después hay que hablar en el partido, resolverlo ahí adentro, después se habla en la cancha. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro, en el trabajo diario. El favoritismo es de los dos equipos que están merecidamente en esta final", aseguró.

Boca Juniors se clasificó para la final de la Libertadores al superar en la fase eliminatoria al Libertad paraguayo y a los brasileños Cruzeiro y Palmeiras.

River Plate dejó en el camino a los argentinos Racing Club e Independiente y al Gremio brasileño.