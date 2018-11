Pellegrino: Sería buena noticia que Simeone fuera algún día seleccionador

Leganés (Madrid), 2 nov (EFE).- Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, se refirió a las opciones de Diego Pablo Simeone de convertirse algún día en seleccionador de Argentina y consideró que sería una buena noticia.

"Es obvio que Simeone tiene capacidad para hacerlo. Creo que es un gran entrenador. Esto es una pregunta personal para él y yo puedo dar una opinión sin conocerlo a nivel personal, una opinión profesional. Sin duda que podría hacerlo y sería una gran noticia. Pero esto no es fácil, no se quiere a un entrenador y este deja su trabajo y se va", comentó al ser requerido sobre esa posibilidad.

"En nuestro país la selección no necesita solo un buen entrenador, que hay muchos que lo pueden hacer, sino también un espacio de tiempo. Los seleccionadores no tienen su trabajo día a día, necesitan poder mantener el proyecto y la idea como ha pasado en proyectos anteriores. Solo eso más que pensar en una sola persona", señaló en la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Leganés contra el Atlético de Madrid, en la Liga.

Pellegrino analizó la figura del entrenador rojiblanco: "Mi opinión sobre Simeone, y sobre el club, en el que tiene mucho que ver el líder, es excelente. Notable. Admirable. Ha tenido consistencia".

"Para mí, lo más difícil es sostenerse en el tiempo a gran nivel. Es lo que todos anhelamos. Tiene un gran, gran mérito. Formar y traer jugadores importantes es más fácil que armar un equipo competitivo y eso tiene gran mérito del cuerpo técnico. Es un proyecto admirable. Tengo gran admiración por el entrenador", explicó.

Además habló de su estilo comparado con el de su compatriota: "Hay equipos que se sienten mejor de una manera concreta. Yo nunca veo que el Atlético no tenga conceptos para tener el balón. Tiene capacidad. Es un equipo completo".

"Un equipo top tiene más opciones de que el entrenador elija el estilo porque tiene opciones de escoger a dedo sus futbolistas. No me voy a pronunciar sobre las ideas, para un lado o para otro. El fútbol es un todo. ¿Qué equipo no quiere defender y tener el balón? Tienes que ser bueno en ambas facetas. El Atlético lo es", indicó.