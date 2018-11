Simeone: ´Hay distintas maneras de jugar y la verdad sigue siendo el ganar´

Majadahonda (Madrid), 2 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó hoy que no defiende "ningún estilo en concreto", repasó que "hay distintas maneras de jugar" y enfatizó que "la verdad sigue siendo ganar", al tiempo que insistió en que el equipo "está creciendo", antes de su visita del sábado a Leganés.

"Ya en el Mundial se vio un crecimiento táctico de los entrenadores. Eso generó que los equipos puedan jugar de distintas maneras, como el fútbol, que tiene distintas maneras de poder jugar y no hay una absoluta que te haga ganar. Eso abrió un poco las posibilidades para todos los equipos", señaló de la igualdad en la Liga, con los cinco primeros clasificados en un margen de 3 puntos.

"En la Liga española, sobre todo lo vemos en varios equipos que ya no juegan igual que hace tres o cuatro años atrás. Eso no quiere decir que el Real Madrid y el Barcelona como equipos hayan bajado su nivel. Lo de la temporada pasada del Barcelona fue tremendo, ganó casi todos los partidos y en esta temporada no está en ese nivel, pero todo lo que está sucediendo nutre al fútbol", continuó.

"Hay distintas maneras de jugar y de todas se puede ganar. Hay que entender como entrenadores, sobre todo, qué es lo que mejor nos conviene para que el equipo pueda explotar las características sobre todo de los futbolistas que tiene", añadió el técnico en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

Y, en ese sentido, remarcó: "No defiendo ningún estilo en concreto, simplemente comento lo que veo. Ustedes son los que posicionan a un equipo o a un entrenador en determinado lugar. Entiendo que el fútbol es maravilloso, porque hay distintas maneras de jugar. Y nadie tiene la verdad. La verdad sigue siendo el ganar".

Situado en la cuarta posición y a dos puntos del liderato, el Atlético visita Leganés. Ahí no ha ganado aún en la era Simeone, con dos 0-0. "Es un gran equipo, que tiene un gran entrenador, que compite muy bien con los equipos grandes y buscaremos los caminos donde entendemos que le podemos hacer daño", valoró el técnico.

"No vale de nada pensar en lo que viene hacia adelante, simplemente en el presente, en Leganés y en los muchachos que van a estar disponibles para jugar mañana. Y mucha ilusión. Jugar mañana con mucha alegría, que en este juego es una parte emocional determinante, diría yo hoy en día, de los futbolistas", expuso.

"En estas diez fechas tuvimos un par de momentos difíciles, sobre todo en aquel partido con el Celta (derrota por 2-0) y la vuelta con el Eibar (1-1 en el Wanda Metropolitano), pero el equipo está creciendo. Lo veo que está en una línea ascendente, donde los chicos que necesitaban adaptarse al equipo ya empiezan a darnos cosas y eso suma un montón. Mañana vamos a tener un partido duro. Sabemos que el campo será apretado, con mucha intensidad y cualquier detalle llevará el partido para un lado o para el otro", avisó Simeone.

El Atlético visitará Leganés, en principio, sin Diego Godín, Koke Resurrección y Diego Costa, que no se han entrenado por lesión en las últimas tres sesiones. La convocatoria será ofrecida esta tarde, aunque parece poco probable que alguno de los tres esté en ella.

"Cuando conformamos un grupo para competir entendemos que durante la temporada siempre hay situaciones que hay que solventar de la mejor manera. Por eso está el grupo, el equipo y la estructura que avala el trabajo que no se ve, porque hay muchos que no juegan, y cuando les tiene que tocar la posibilidad espero que puedan rendir", explicó en ese sentido el entrenador.

En el once estará Thomas Lemar, al que Simeone insiste día a día en que sus maniobras sean más arriba, más cerca de la portería rival. "Todo lo que hace en mitad de cancha me gustaría que lo pueda ejecutar en las cercanías del área. Y en eso trabajamos. Él lo entiende, lo está buscando y cada vez que aparece en esos sectores, que es donde es más difícil jugar y donde se necesitan futbolistas como Lemar, el equipo progresará muchísimo", anunció el preparador.

También insistió en que Gelson Martins, autor de un gol el pasado martes en la Copa del Rey frente al Sant Andreu, "es delantero", aunque "puede jugar por cualquiera de las dos bandas". "Griezmann cuando llegó acá era volante por izquierda y terminó siendo delantero", puso como ejemplo Simeone para abundar en esa opinión.

"Los futbolistas tienen unas características que hay que explotar e intentar mejorar. Creemos que Gelson nos puede dar situaciones importantes por los costados, pero también por dentro. Kalinic está creciendo y hay alguna alternativa que nos está dando vueltas en la cabeza con Lemar detrás de Griezmann. Vamos a ver mañana", dijo.

Por último, también habló del nombramiento de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. "Con él tuvimos una relación muy buena en San Lorenzo en el final de su carrera. Tengo un gran recuerdo y un gran afecto por él. Como persona desearle lo mejor".