Iborra: "El mejor tributo es demostrar los valores que Vichai nos enseñó"

Londres, 3 nov (EFE).- Vicente Iborra (Moncada, 1988) llegó al Leicester City en verano de 2017 para completar una plantilla que un año antes había tocado la gloria de la Premier League.

Como el resto del mundo del fútbol, pero con el añadido de conocerle y de haber compartido momentos y anécdotas con él, Iborra sufrió el sábado pasado la pérdida de su presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, fallecido en un accidente de helicóptero junto a otros cuatro pasajeros.

Este sábado, el futbolista español atendió a Efe minutos después de dedicarle los tres puntos al empresario tailandés con una emocional victoria en Cardiff.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la sensación de jugar hoy?

Respuesta: No ha sido raro no, ha sido un cúmulo de sensaciones. Mucha emoción desde la llegada al estadio, el recibimiento por parte de ambas aficiones, el final del partido... Ha sido un día de muchas emociones.

P: ¿De quién salió la decisión de jugar hoy?

R: Creo que fue un poco entre todos. No sabíamos seguro si la liga iba a permitir que se aplazase. Es verdad que el del martes estaba muy reciente y sí que, quizás por los días previos, era mejor suspenderlo. Pero este, bajo mi punto de vista, queríamos jugarlo, dedicarle una victoria e intentar volver a la normalidad. Así ha sido.

P: ¿Cómo se ha preparado la semana?

R: Evidentemente lo que ha ocurrido está ahí, pero el trabajo diario también está y esto ha unido más aún al equipo. Se ha certificado que esto es una familia, tanto la afición como el club porque somos un grupo muy familiar y en esos momentos complicados se agradece. Lo hemos preparado con unión, de la mejor manera posible y hemos conseguido la victoria que era lo que deseábamos para dedicárselo a esta gente que nos ha dejado desgraciadamente.

P: Durante el minuto de silencio se ha visto como Kasper Schmeichel lloraba, ¿Cómo estaba el vestuario tras el partido?

R: Por una parte contentos porque hemos dedicado esta victoria y por otra, emocionados, por todo lo que hemos vivido. Es obvio que hay un número de jugadores que han vivido muchas experiencias junto a él y llevan varios años conociéndole, con mucho trato personal y es evidente que quizás tengan un sentimiento más melancólico.

P: ¿Más emoción que tristeza?

R: Sí, creo que la forma de comportarse de nuestro presidente es de ser muy alegre, de ser muy cercano, muy generoso, y yo creo que la manera mejor de recordarle y de rendirle tributo es así, intentando demostrar los valores que él nos enseñaba.

P: ¿Cómo era su relación con él?

R: La relación que teníamos era cuando venía a los partidos. Siempre nos saludaba, hablaba con nosotros, siempre buscaba el bien del equipo, intentado hacer actos para unirnos, para construir un espíritu muy familiar que creo que se ha conseguido con creces. El mejor legado que podemos tener es mantenerlo.

P: ¿Recuerda alguna anécdota con él?

R: Cuando llegué tuvimos una cena en Hong Kong, fue el primer día que le conocí. Me preguntó si no bebía cerveza y le dije que no, que nunca, porque no me gustaba. Cogió y le dijo al camarero que me trajera vino. A partir de ahí cada vez que pasaba por la mesa le hacía al camarero llenar la copa de vino. Menos mal que nos controlamos (ríe).

P: ¿Cómo va a afectar al equipo para el resto de la temporada?

R: Yo estoy seguro de que de la mejor manera. Hay que seguir unidos como hoy, manteniendo un espíritu de equipo, que hoy en día es muy importante en el fútbol. Ojalá eso nos traiga buenos resultados. Lo que queremos es hacer una buena temporada por él, por el resto de gente que falleció en el accidente y por sus familias.

Manuel Sánchez Gómez