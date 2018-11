Claudia Pina sobre el Mundial de Uruguay: "Nos dejaremos la piel en el campo"

Madrid, 4 nov (EFE).- Claudia Pina, la jugadora más joven en debutar con el primer equipo del Barcelona, entonces con 16 años y casi seis meses, máxima goleadora histórica de la selección sub'17 con 27 goles en 22 partidos, afina junto con sus compañeras la puesta a punto para el Mundial de esta categoría que se disputará en Uruguay, del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

Máxima goleadora de la UEFA tras marcar 16 goles con la sub'17, la jugadora de Montcada i Reixac, ahora con 17 años, señala en una entrevista con EFE que admira a Luis Suárez, Lionel Messi y Lieke Martens y Mariona Caldentey, todos del FC Barcelona.

También recuerda que perderse el europeo sub'17 de Lituania le tocó anímicamente, pero la llamada de Pedro López para la sub'20 en el Mundial de Francia le "devolvió" lo que le había quitado aquella lesión, y señala que en el Mundial de Uruguay se dejarán "la piel en el campo".

El Mundial de Uruguay será transmitido por la cadena Eurosport que emitirá tres partidos de la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la final del 2 de diciembre. Pina también participó en el Mundial sub'20 de Francia que también emitió esta cadena.

P. En su ficha en el FC Barcelona se dice "Delantera de afinado olfato goleador y con un buen dominio del balón con ambas piernas". Está de acuerdo con ello?, y ¿qué significa para usted el gol?

R. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta mucho participar en el juego, tener el balón y sobre todo tener llegada y puntería. Desde pequeñita siempre que he jugado, normalmente soy yo la que marco. Creo que tengo muy buena definición y de cara a gol se me da bastante bien. Me gustan Suárez (Luís), Messi sobre todo, y en chicas Lieke Martens y Mariona Caldentey.

P. El año pasado fue la máxima goleadora de la zona UEFA tras marcar 16 goles con la sub 17, superando incluso al portugués Cristiano Ronaldo y el albanés Halim Selmanaj. ¿Ha sido una gran motivación?.

R. Al final lo que quería era ayudar al equipo como fuera, y en esa fase fue con esos goles. En mi caso, contenta por haber pasado de ronda. No me lo esperaba, y cuando me pasaron la noticia no sabía ni de que iba. Yo juego los partidos y lo que intento es hacer todo lo mejor posible. Al final es algo que te llevas, y que te comparen con uno de los mejores jugadores del mundo, es algo que gusta.

P. Cuando marcó ocho goles contra Montenegro (clasificación para europeo sub'17), ¿qué sintió?

R. Todas sabíamos que necesitábamos muchos goles para pasar primeras; iban entrando y yo solo pensaba en ayudar al equipo lo máximo posible y fue con esos ocho goles. Al final me dijeron que había sido una de las máximas goleadoras en anotar en un partido (mejor registro goleador de una futbolista de la selección española compartido con Mari Paz Vilas).

P. Perderse el europeo sub 17 de Lituania (sufrió una lesión en el recto femoral derecho), ¿como le afectó?

R. Me tocó bastante porque tenía muchas ganas e ilusión de poder disputar en la fase final y hacer algo grande como luego hicieron mis compañeras. Pero desde casa lo vi y les mande todo mi apoyo, y al final lo consiguieron.

P. Debutó con la selección sub 20 en el Mundial de Francia, y allí marcó un gol contra Paraguay, y disputó luego la final contra Japón, ¿como se sintió en este salto de selecciones?.

R. Cuando me llamo Pedro (López), no me lo esperaba, fue algo muy bonito. Me lo tomé pensando que me habían dado lo que me había quitado la lesión en el europeo. Era poder disputar partidos con la selección, una oportunidad para coger mucha experiencia, porque era de las pequeñas y aprendí muchísimo.

P. Y ahora, ya fogueada llega el Mundial sub'17 de Uruguay. ¿Cómo vive estos momentos de preparación?

R. Todo el equipo estamos muy metidas, trabajando mucho en los entrenamientos. Y luego seguiremos haciéndolo en Uruguay. Tenemos muchas ganas e ilusión y vamos a intentar llegar lo más alto en ese mundial.

P. El equipo español figura en el Grupo D, junto con República Checa, Canadá y Colombia, ¿cómo ve ese grupo, es España favorita?

R. Al final favorita o no, cada partido es un mundo, y tienes que luchar los 90 o 95 minutos, y que luego pase lo que pase, seguro que nos vamos a dejar la piel en el campo y creo que habrá partidos muy complicados y de mucho físico en ese grupo.

P. Últimamente el fútbol femenino está adquiriendo una relevancia especial. ¿Lo sienten así las jugadoras?.

Si, cada vez nos sentimos más apoyadas. poco a poco la tele los medios, todo y al final eso es bueno, que podamos dar repercusión a esto y que nosotras seamos las principales en las que se fijen para que se vea el fútbol femenino. La distancia (con el masculino) está clara y nos quedan muchos años de trabajo, pero vamos poco a poco. Ya no es lo mismo que hace años.

P. Cuáles son sus aficiones fuera del fútbol, que otros deportes practica?

R. No tengo tiempo para mucho, pero siempre me ha gustado el deporte, me gustan todos, y he tenido facilidad para todos. No tengo favoritos, pero si me tengo que decantar por alguno es un ratito para jugar al padel, y luego, sobre todo, quedar con mis amigos y salir un rato.

P. ¿Cómo ve la repercusión de las redes sociales?

R. Al final nosotras subimos lo que estamos haciendo. Yo personalmente en fútbol básicamente. De mi vida personal no suelo poner muchas cosas. Decir lo que estas haciendo o transmitir eso a la gente. Al final eso es bueno porque al final te puede seguir más gente.

P. ¿A quién admira como deportista, español e internacional y por qué?.

R. Me gusta mucho Iniesta, de siempre, Xavi, la selección que teníamos, la que ganó el Mundial y los europeos. Me gustan los jugadores que toquen mucho, que tengan mucho control de balón. Y al final si me tuviera que decantar por uno de delante de antes, diría Villa.

Nadal, por como trabaja. y aunque todo le iba bien, se le giraron un poco las cosas (lesiones) igualmente le está poniendo ganas e intentando