¿Dónde esconde Ronaldinho su fortuna?

un Mundial, una Champions y un par de Ligas tenga a día de hoy en su cuenta algo menos de seis euros. Pues eso es lo que se ha encontrado la Fiscalía brasileña cuando decidió intervenir las cuentas de Brasil del exjugador azulgrana. Entre todas, Ronaldinho suma lo que equivale a menos de seis euros ( 24,63 reales). Una de las posible hipótesis plantea la posibilidad de que el exfutbolista brasileño destine su fortuna a diferentes cuentas ajenas a su nombre. Puede parecer increíble que una persona que ha logradotenga a día de hoy en su cuenta algo. Pues eso es lo que se ha encontrado la Fiscalía brasileña cuando decidió intervenir las cuentas de Brasil del exjugador azulgrana. Entre todas,lo que equivale a menos de seis euros (). Una de las posible hipótesis plantea la posibilidad de que el exfutbolista brasileño destine su fortuna a

Daños al medioambiente

El empresario Roberto Assis Moreira, hermano del ex del FC Barcelona, y Ronaldinho decidieron llevar a cabo la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre. Hasta ahí bien. El problema es que la zona es un área protegida del país. Al ser considerada de preservación medioambiental, los hermanos Assis debían contar con unos permisos especiales que ni uno ni otro tramitó. Según queda recogido en un reportaje publicado en UOL, esto fue suficiente para que ambos fueran condenados en 2015 a pagar una multa que ya supera la cifra de los dos millones de euros.



Deudas sin saldar

Tras cuatro años sorteando la justicia, han sido condenados para pagar la cifra que con los intereses se ha disparado. Como aún no habían saldado la deuda, recientemente la Fiscalía recurrió a la retirada del pasaporte de los dos hermanos para presionarlos y evitar que salieran del país. Como seguían sin enfrentarse al pago, la Fiscalía brasileña tomó la decisión de intervenir en sus cuentas de los bancos de Brasil. Hecho esto, descubrieron que, sorprendentemente, entre todas ellas habían 24,63 reales, lo que no llega ni a la cantidad de seis euros. Con esto, el problema sigue sin resolverse y el paradero del que fuera una de las grandes estrellas de la plantilla culé es, por el momento, desconocido. El hecho de hipotecar sus propiedades no sería suficiente para hacerse cargo de esa suma tan elevada de dinero. La entidad inculpadora considera que en la actuación de los hermanos Assis hay negligencias.



Alto nivel de vida

Con seis euros en el banco es imposible llevar la calidad de vida que lleva el brasileño. Por ciertos compromisos publicitarios, Ronaldinho ha viajado durante los últimos días a China y Japón. No contento con esto, la ex estrella azulgrana ha estado también recientemente en diferentes países de Europa y en África. Para comprobarlo tan solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales, donde el jugador parece mostrar una imagen despreocupada.



Paradero desconocido

Además de los beneficios publicitarios, que ya harían engrosar esa cantidad irrisoria de seis euros, Nike ha lanzado una línea de zapatilllas que llevan el nombre de Ronaldinho. El motivo de la marca es hacerle un homenaje al exjugador. Para la justicia brasileña esto debería aportar unos ingresos con cuantías importantes. El destino de ese dinero es algo que, por el momento, no se ha descubierto. Tampoco se sabe nada del paradero actual de Ronaldinho que el 17 de este mes jugará el 'Game of Champions' en Alemania (Frankfurt). Uno de los conjuntos que disputarán el amistoso homenajeará al brasileño al denominarse 'Amigos de Ronaldinho'