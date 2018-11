Milton Melgar, el único boliviano que fue ´xeneize´ y ´millonario´

La Paz, 6 nov (EFE).- El exfutbolista internacional Milton 'Maravilla' Melgar es el único boliviano que ha tenido la "fortuna" de "saborear" los superclásicos argentinos defendiendo las camisetas de Boca Juniors y River Plate.

"Estando en ambos equipos he jugado clásicos, conozco y he tenido la fortuna de saborear estos partidos en ambas instituciones que son de las mejores del mundo", afirmó Melgar a Efe.

Melgar (1959), que era centrocampista, inició su carrera profesional en 1979 en su natal Santa Cruz de la Sierra, en el club Blooming.

El boliviano recordó que en 1985 tuvo una suspensión en Bolivia y por ello los dirigentes de la Academia cruceña hicieron gestiones para que fuera "a préstamo por tres meses" a Boca Juniors.

"Después, por el rendimiento que tuve, me renovaron contrato y llegaron a comprar mi pase. Fue con un poco de fortuna", rememoró.

Y esa fortuna, además de su talento, hicieron que permaneciera hasta 1989 en Boca, en el que estuvo bajo el mando de César Menotti, quien luego lo dirigió también cuando pasó a filas de River Plate.

Apodado también 'el Flaco', Melgar compartió sendas portadas en la prensa argentina con sus compañeros de equipo y se ganó el cariño de la hinchada albiazul, que en más de una ocasión coreó "boliviano, boliviano, boliviano" para alentarle en la mítica Bombonera.

Su primer superclásico fue en Mar del Plata, en la llamada Copa de Oro, que se solía disputar en el verano por entonces, una experiencia que fue "muy linda".

"He vivido casi todo. Había jugado en la selección, había jugado en Copa Libertadores de América, en eliminatorias, pero el gusto que tiene el jugar un clásico Boca-River es muy distinto por el ambiente, por todas las cosas que se viven", recordó Melgar.

El boliviano jugó 99 partidos con Boca Juniors y anotó cuatro goles, según la prensa deportiva local.

Su paso a River Plate fue "muy rápido", por lo que "no hubo muchos comentarios" al respecto.

Lo que sí, la hinchada de River "se sintió un poco dolida" porque "venía de Boca y había hecho algunos goles" vistiendo esa camiseta.

"La gente de Boca, por el contrario, mantuvo ese cariño que siempre me tuvo y me tiene hasta ahora. Para mí fue algo muy especial que la gente no lo tome a mal", relató.

Con todo, con el tiempo se ganó el respeto de la hinchada 'millonaria' y recuerda como algo "muy lindo" el haber jugado en el estadio Monumental con la camiseta de 'La Banda'.

Jugar el superclásico del otro lado fue especial, pues enfrentó a un equipo que le tenía aprecio, "pero dentro del fútbol, lo que uno hace en el momento no varía los sentimientos que pueda tener, simplemente lo disfruta".

En ambos clubes llevó el número 8 e hizo amigos como Jorge 'Pipa' Higuaín, Daniel Pasarella, Sergio 'Checho' Batista, Javier Villarreal, Alfredo Graciani, Enrique Hrabina o Ángel Guillermo Hoyos, quien fue técnico de la selección boliviana en 2016.

Y es que "cuando uno se porta bien y la pasa bien, logra hacer amistades", sentenció Melgar.

Según el exfutbolista, en los superclásicos de ahora "tiene que haber demasiada seguridad en comparación con los de antes, pero en lo futbolístico no ha cambiado nada".

"Por ahí la jerarquía de futbolistas no es la misma, pero el futbolista lo vive de la misma manera, antes y ahora es igual", opinó el 'Maravilla'.

Al retornar a Bolivia militó en clubes como Blooming, Oriente Petrolero, Bolívar, The Strongest y Real Santa Cruz, y también estuvo en los chilenos Cobreloa y Everton.

También fue parte de la selección boliviana que, bajo el mando del español Xabier Azkargorta, logró la histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos en 1994, la única hasta ahora para Bolivia.

En aquella campaña, Melgar alternó la banda de capitán con Carlos Borja.