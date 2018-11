Tigres y la selección mexicana ponen a Ferretti entre la espada y la pared

Monterrey, (México) 5 nov (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres y seleccionador interino de México, quedó este lunes literalmente entre la espada y la pared por la necesidad de su equipo para clasificar la liguilla final del torneo Apertura y los amistosos que tiene el Tri a mediados del mes contra Argentina.

Tigres ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 23 unidades y a dos jornadas del fin de la fase regular está obligado a ganar para garantizar su cupo, pero este objetivo se cruza con los dos compromisos de la selección frente a Argentina.

Este lunes en conferencia, el brasileño expresó que en la convocatoria para los partidos contra Argentina, el 16 y el 20 de noviembre, no tendría problemas en ceder a jugadores de Tigres aunque su equipo se juegue el pase a la liguilla.

"Los jugadores que tengan que ir de Tigres, van a ir, estoy dispuesto a cederlos. Siempre he sido así, con el entrenador que haya estado y el que venga. Si se requiere llevar a los once, que se vayan, no tengo problema, esto es para beneficio de la selección", apuntó.

Ferretti tomó de forma interina a la selección mexicana el pasado 27 de agosto y ha dirigido cuatro duelos amistosos hasta ahora en los que ha convocado hasta a cuatro jugadores de su equipo. En noviembre, fungirá de nueva cuenta como entrenador interino en los partidos en las ciudades de Buenos Aires y Mendoza, Argentina.

Sin descuidar el paso de su equipo, Ferretti desea conseguir una victoria la jornada siguiente contra el Puebla cuando jueguen en casa, para alcanzar el objetivo de 26 puntos y con eso, afianzarse en la liguilla, pues con esta cantidad de unidades, ningún equipo en la historia se ha quedado sin acceder a la ronda final.

"Tenemos que clasificar por obligación, no puedo cacarear cosas, no me gusta, lo que menciono consiste en cosechar la mayor parte de puntos, si esto lo logramos, naturalmente somos candidatos como los otros siete", enjuició.

Tigres acumula dos empates y una victoria en sus últimos encuentros, por lo que el brasileño quiere que la inercia vaya en aumento con mejores resultados y cree que la Fecha FIFA que inicia el 13 de noviembre, no afectará en el rendimiento de su escuadra.

"Es algo que ya sabíamos que iba a pasar y naturalmente los equipos que no lograron sacar los puntos les puede afectar en algo, por eso mi interés de ganar el sábado entrante al Puebla. El problema no es la Fecha FIFA, sino que se dejen escapara puntos en el torneo", aseveró.

Informó que el equipo han recuperado al delantero Jürgen Damm, uno de los elementos favoritos de Ferretti quien entrenó con normalidad junto a sus compañeros. En los casos de Jorge Torres Nilo y el argentino Lucas Zelarayán, su evolución es más lenta y se espera 15 días más de recuperación.