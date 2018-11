Llorente: "Me encantaría volver a la Liga española"

El delantero español del Tottenham Hotspur, Fernando Llorente, expresó su deseo de volver a la Liga española en el futuro y no descartó el Athletic de Bilbao como uno de sus posibles destinos.

El atacante termina contrato con el Tottenham el próximo verano, por lo que podría salir libre y, aunque negó haber recibido ofertas para el mercado invernal, no descartó la vuelta a España con vistas a la siguiente campaña. "Ya llevo bastantes años fuera de casa. Me encantaría volver a la Liga española", dijo Llorente en la zona mixta de Wembley a los medios españoles.

El delantero fue partícipe de la remontada de su equipo ante el PSV Eindhoven (2-1) que deja a los de Mauricio Pochettino con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Cuestionado sobre una posible vuelta al Athletic de Bilbao, Llorente dijo que es el club donde ha crecido y donde ha vivido "momentos maravillosos", aunque señaló que ya se verá en el futuro y que tomará decisiones en función de lo que venga.

Respecto a la situación del club, que coquetea con las posiciones de descenso en la Liga española, el navarro apuntó que está sufriendo un poco porque son compañeros y excompañeros suyos que no están atravesando "su mejor momento". No obstante aclaró que está seguro de que ganarán los próximos partidos y saldrán de las posiciones comprometidas de la tabla.

El de Pamplona fue pieza clave para la remontada de los 'Spurs' este martes y, pese a que no está contando demasiado para Pochettino, el argentino le dio 15 minutos en los que los londinenses dieron la vuelta al marcador con un doblete de Harry Kane. "He entrado y las cosas han salido bien, así que estoy contento por haber ayudado al equipo. Ojalá siga teniendo oportunidades. Para mí es importante porque me da confianza para seguir trabajando. No es fácil cuando no juegas porque mentalmente tienes que ser muy fuerte para seguir entrenando fuerte", explicó. "Para nadie es suficiente (el papel de suplente), todos los futbolistas quieren jugar siempre, pero es el papel que me está tocando", añadió.